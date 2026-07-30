[MLS] '주장+멀티골' 손흥민, 올스타전 MVP…한국 선수 최초

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타전 첫 출전에서 주장 완장을 차고 멀티골을 터뜨리며 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

손흥민(LAFC)은 30일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 MLS 올스타와 멕시코 리가 MX 올스타의 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 2골을 넣었다.

[서울=뉴스핌] 2026 MLS 올스타전 MVP에 선정된 손흥민. [사진=MLS SNS] 2026.07.30 football1229@newspim.com

MLS 올스타팀 주장으로 나선 손흥민은 전반 35분까지만 뛰고도 2골을 몰아치며 팀의 4-3 승리를 이끌었다. 이날 경기에서 유일하게 멀티골을 기록한 손흥민은 경기 MVP로 뽑혔다.

한국 선수가 MLS 올스타전에 출전한 것은 2003년 LA 갤럭시 소속이던 홍명보 전 축구대표팀 감독 이후 손흥민이 두 번째다. MLS 올스타전에서 선발로 나서 주장 완장을 차고 MVP까지 받은 것은 손흥민이 한국 선수로는 처음이다.

출발은 MLS 올스타팀에 좋지 않았다. 전반 9분 리가 MX 올스타의 루이스 가브리엘 레이에게 선제골을 내줬다. 하지만 손흥민이 곧바로 흐름을 바꿨다. 전반 20분 카를레스 힐의 침투 패스를 받은 손흥민은 왼쪽 측면 공간으로 파고든 뒤 페널티지역 안에서 오른발 슈팅으로 골문을 갈랐다.

3분 뒤에는 역전골까지 터뜨렸다. 힐이 오른쪽 골라인 부근에서 내준 컷백을 손흥민이 문전으로 쇄도하며 오른발 하프 발리 슈팅으로 마무리했다.

손흥민은 소속팀에서 최근 3경기 연속골을 기록한 데 이어 올스타전에서도 득점포를 가동했다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 이후 되찾은 골 감각을 올스타 무대에서도 그대로 이어갔다.

손흥민은 전반 35분 다른 선수들과 함께 교체돼 경기를 마쳤다. 짧은 출전 시간이었지만 임팩트는 충분했다. 경기는 MLS 올스타의 4-3 승리로 끝났다.

[미국 노스캐롤라이나 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그사커(MLS) 손흥민이 30일(한국시간) 미국 노스캐롤리아나주 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 멕시코 프로축구리그 MX 올스타와 MLS 올스타전에서 선발 출전해 동점골을 기록했다. 2026.07.30 willowdy@newspim.com

손흥민은 경기 중계 방송 인터뷰에서 "정말 즐거웠다. 나는 한 게 별로 없고 동료들이 다 차려준 밥상이었다"며 "MLS에서 처음 치른 올스타전은 순수한 기쁨 그 자체였다"고 말했다. 이어 "(올스타전은)순수한 기쁨 그 자체였다"며 "서로 잘 모르는 사이였지만 다들 너무 좋은 사람들이었다. 정말 훌륭한 경험을 했다"고 덧붙였다.

올스타전을 마친 손흥민은 내달 2일 캐나다 밴쿠버 BC 플레이스에서 열리는 밴쿠버 화이트캡스와 원정 경기를 준비한다. LAFC는 현재 승점 33으로 서부 콘퍼런스 2위에 올라 있으며, 2경기 덜 치른 선두 밴쿠버와 승점이 같다.

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