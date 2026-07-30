[컨콜] LG전자 "엔비디아와 로봇·AI 데이터센터·모빌리티 협력 확대"

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 30일 엔비디아와 로봇·AI데이터센터·모빌리티 협력을 확대했다
- 로봇에서는 제조현장용 로봇과 데이터팩토리·파운데이션 모델·공간컴퓨팅을 공동 개발했다
- AI데이터센터·차량용 AI플랫폼에서 냉각기술·고성능컴퓨팅을 연계하고 플랫폼 생태계 파트너십을 검토했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 엔비디아와 로봇, 인공지능(AI) 데이터센터, 모빌리티 등 주요 신사업 전반에서 협력을 확대한다. 단순 제품 공급을 넘어 피지컬 AI 플랫폼 생태계 차원의 전략적 파트너십도 검토한다는 방침이다.
LG전자는 30일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "로봇 분야에서 LG의 하드웨어·제조 역량과 엔비디아의 피지컬 AI 기술을 결합해 제조 현장용 로봇을 개념검증부터 실제 적용까지 추진하고 있다"고 밝혔다. 로봇 데이터팩토리 구축과 로봇 파운데이션 모델 고도화, 시뮬레이션·공간 컴퓨팅 기술 개발도 공동으로 진행 중이다.
AI 데이터센터 분야에서는 엔비디아의 데이터센터 플랫폼과 LG전자의 냉각·인프라 솔루션을 연계하고 있다. 차세대 고밀도 데이터센터의 핵심 과제인 냉각 기술을 공동 개발하는 한편, 최근 LG전자의 냉각수분배장치(CDU) 일부 모델이 엔비디아 인증을 획득했다.
모빌리티 분야에서는 차세대 차량용 AI 플랫폼 개발을 위해 양사 기술진 간 실무 협업을 시작했다. LG전자는 "차세대 고성능 컴퓨팅 플랫폼 검토와 개발환경 구축을 진행하고 있다"며 "피지컬 AI 시장의 변곡점을 맞아 향후 플랫폼 생태계 차원의 전략적 파트너십도 충분히 고려할 수 있다"고 말했다.
mkyo@newspim.com