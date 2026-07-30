윤용근 의원·정몽규 전 축협회장, 청문회 중 문자 논란…"더 잘 배려해 드려야 하는데"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 국민의힘 윤용근 의원이 대한축구협회 청문회 도중 증인으로 출석한 정몽규 전 대한축구협회장과 문자 메시지를 주고받은 사실이 알려져 논란이 일었다.

30일 서울 여의도 국회에서 열린 대한축구협회 청문회에서는 정 전 회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독 등을 상대로 축구협회 운영 실태와 월드컵 성적 부진, 대표팀 감독 선임 절차 등에 대한 질의가 이어졌다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com 2026.7.30 photo@newspim.com

논란은 더불어민주당 최민희 의원이 문제를 제기하면서 불거졌다. 최 의원은 "청문회에서 일어나선 안 될 일이 일어났다. 청문위원과 증인 간 연락을 주고받았다는 사진이 있다"고 지적했다.

공개된 사진에는 윤 의원이 정 전 회장에게 보낸 문자 메시지가 담겼다. 윤 의원은 "회장님, 국민의힘 윤용근 의원입니다. 어제 정 선배님한테 연락받았습니다. 더 잘 배려해 드려야 하는데, 송구합니다"라고 보냈다.

이에 정 전 회장은 "신경 써주셔서 감사합니다. 이런 자리 말고 다른 자리에서 인사드리겠습니다"라고 답한 것으로 전해졌다.

이재정 문체위원장은 정 전 회장을 향해 문제를 제기했다. 이 문위원장은 "인맥을 활용해서 청문위원들에게 미리 선을 대려고 했느냐"며 "청문회에서 의원들에게 로비를 하는 것이 정몽규 증인의 청문회 준비 방식이냐"고 질타했다.

이에 정 전 회장은 "혹시 아는 분이 있느냐고 청문회 준비 실무자에게 물어본 적은 있다"며 "어떤 질문을 하실지, 내가 미리 준비할 게 있는지 부탁했다. 답변을 잘하려고 그랬다"고 설명했다.

윤 의원은 신상 발언을 통해 "문자 시간을 보면 오전 질의를 마친 뒤 오후 청문회에 오기 전이었다"며 "개인적 친분이 있었는데 배려할 수 없었다는 내용으로 문자를 보낸 것"이라고 해명했다.

이어 "오후에 와서도 질문을 세게 한 것은 이 자리에 계신 분들이 다 알고 있을 것"이라며 "옹호는 없었고, 준비한 질문을 다 했다. 청문회가 문제가 있다거나 부실했다고 생각하지 않는다. 사적인 것은 사적인 것일 뿐"이라고 말했다.

이후 이 문체위원장은 "이런 식으로 축구협회를 운영했냐"고 정 전 회장을 직격했다. 이후 문자에 등장한 '정 선배'가 누구인지를 두고도 질문이 이어졌다. 정 전 회장은 "프라이버시에 관한 문제라 꼭 말해야 하는지 판단이 안 선다"며 "현재 놀고 계신 분"이라고 답했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com

이후 이 문체위원장은 "양당 간사께서 이 문제를 어떻게 처리할지 논의 중"이라며 "간과할 문제가 아니다"라고 언급한 후 청문회를 이어갔다. 이 문체위원장은 이날 저녁 청문회 정회 직전 한 차례 더 '정 선배'가 누구인지 물었다. 그러나 정 회장은 "지금 놀고 계신 분"이라고 반복했다.

이번 청문회는 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 축구협회 운영 전반과 대표팀 운영 과정, 감독 선임 절차 등을 점검하기 위해 열렸다.

football1229@newspim.com