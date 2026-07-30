축구협회 관계자들 청문회서 고성 및 원론적인 회피 답변 논란...쇄신 의지 도마

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 열린 대한축구협회 국회 청문회에서 축구협회 전·현직 고위 관계자들의 답변 태도를 둘러싼 논란이 불거졌다.

국회 문화체육관광위원회는 30일 대한축구협회 현안 관련 청문회를 열고 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독, 이용수 축구협회장 직무대행, 문진희 축구협회 심판위원장 등을 상대로 축구협회 운영 실태와 대표팀 운영 과정 등을 질의했다.

[서울=뉴스핌] 문진희 대한축구협회 심판위원장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진=뉴스핌 유튜브 캡쳐] 2026.07.30 football1229@newspim.com

가장 큰 충돌은 오후 질의 중 나왔다. 김재원 조국혁신당 의원은 문진희 심판위원장에게 심판평가관과 교육 강사 배정이 특정 인사에게 집중됐다며 심판 행정 운영의 공정성을 문제 삼았다.

김 의원은 "심판 배정과 평가, 교육까지 맡는 권한이 하나의 인맥으로 이어져 있다"며 "전형적인 카르텔 아니냐. 문 심판위원장은 심판계 마피아 보스냐"고 질의했다. 이후 문 심판위원장이 답변하려 하자 김 의원은 "자세를 똑바로 하라. 공손하게 대답하라"고 지적했다.

이에 문 심판위원장은 "위원님은 말씀하고 나는 하지 말라는 말이냐. 목소리를 좀 다운시키시라"고 맞받았다. 조계원 더불어민주당 의원도 항의하자, 문 심판위원장은 "거기는 끼지 마시고. 아침부터"라고 말해 회의장 분위기는 한때 격앙됐다.

결국 더불어민주당 소속 이재정 문체위원장이 개입해 "여기는 증인이 하고 싶은 이야기를 하러 오는 자리가 아니다"라며 "'끼지 마시라'는 식으로 위원님들께 말할 수 있는 자리가 아니다"라고 질타했다. 문 심판위원장이 "알겠다"고 답하면서 상황은 일단락됐다.

문 심판위원장은 이날 정몽규 전 회장의 축구협회장 선거 과정에서 불법 선거운동을 한 것 아니냐는 의혹으로도 여러 차례 질의를 받았다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com

정 전 회장과 이용수 협회 회장 직무대행(부회장)의 답변 태도 역시 도마 위에 올랐다. 원론적인 답변으로 책임을 회피했다는 지적이 이어졌다.

정 전 회장은 홍명보 전 감독 선임 과정의 책임을 묻는 질의에 "정해성 전 전력강화위원장이 1순위로 홍 감독을 추천했다"거나 "최종 결정은 이사회가 한 것"이라는 취지로 답했다.

각종 책임론과 쇄신 요구에 대해서도 "사퇴한 마당에 축구 행정에 대해 이래라저래라 관여하는 것은 정상이 아니라고 생각한다"는 답변을 반복해서 내놨다.

또 증인으로 채택됐으나 해외 활동을 이유로 출석하지 않은 이임생 당시 기술총괄이사가 권한을 어떻게 이어 받아 홍 전 감독 선임 작업을 수행했는지에 대해서도 명확한 답이 나오지 않았다.

이에 이재정 문체위원장은 "사퇴했다고 모든 것에 면죄부가 되는 것이 아니다. 사퇴가 책임의 종점이 아니다"라고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 이용수 대한축구협회장 직무대행(부회장)이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진=뉴스핌 유튜브 캡쳐] 2026.07.30 football1229@newspim.com

이용수 직무대행도 문화체육관광부 특정감사 결과에 따른 징계 요구에 불복해 축구협회가 제기한 항소를 취하하라는 요구에 "대행이 할 수 있는 일이 많지 않다", "다음 집행부에서 진행될 것으로 생각한다"는 취지로 답했다.

조계원 의원이 "정몽규 전 회장의 꼭두각시인가"라고 묻자 이 부회장은 "아니다"라고 답했다. 이어 이사회를 열어 항소 취하를 논의하라는 요구가 계속되자 "이사회를 통해 의견을 묻겠다"고 말했다.

이날 청문회에서는 축구협회 운영 실태와 대표팀 감독 선임 절차뿐 아니라 고위 관계자들의 결여된 듯한 책임 의식과 쇄신 의지도 함께 도마 위에 올랐다.

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