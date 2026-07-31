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정몽규·홍명보 사과 후 의혹 부인…축구협회 청문회 여야 질타에 고성, 문자 논란까지

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  • 국회 문체위가 30일 대한축구협회 청문회를 열어 북중미 월드컵 부진과 감독 선임 절차를 점검했다
  • 정몽규 전 회장과 홍명보 전 감독은 월드컵 부진에 사과했지만 감독 선임 특혜와 절차 위반 의혹은 부인했다
  • 여야 의원들은 폐쇄적 협회 운영과 불법 선거운동 의혹을 질타하며 공정성·투명성 제고를 위한 제도 개선을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 열린 대한축구협회 국회 청문회에서 여야 의원들이 협회 운영 난맥상과 대표팀 감독 선임 절차를 한목소리로 질타했다.

국회 문화체육관광위원회(위원장 이재정)는 30일 서울 여의도 국회에서 대한축구협회 현안 관련 청문회를 열었다. 이번 청문회는 북중미 월드컵 부진 이후 축구협회 운영 전반과 대표팀 운영 과정, 감독 선임 절차 등을 점검하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독. 2026.7.30 photo@newspim.com

청문회에는 정몽규 전 대한축구협회장, 홍명보 전 축구대표팀 감독, 이용수 축구협회장 직무대행, 김병지 부회장, 김승희 전무, 정해성 전 국가대표 전력강화위원장 등이 증인으로 출석했다. 증인으로 채택됐던 이임생 전 축구협회 기술총괄이사(현 캄보디아 나가월드 테크니컬 디렉터)와 박항서 전 부회장(현 태국 2부 깐짜나부리 파워 FC 감독)은 해외 활동 등을 이유로 참석하지 않았다.

더불어민주당 이재정 문체위원장은 "대한민국 축구는 오랜 기간 국민께 기쁨과 자부심을 안겨주는 국민 스포츠로 자리매김해왔다"면서 "최근 대한축구협회의 감독 선임이나 운영 공정성, 투명성에 대한 여러 가지 의혹 제기가 있었고, 운영 전반에 대해서도 국민의 우려와 비판이 계속되고 있다"며 청문회 취지를 설명했다.

정 전 회장은 모두 발언에서 "재임 기간 한국 축구 발전을 위해 최대한 노력했으나 일련의 논란과 북중미 월드컵 결과가 미흡한 것에 대해 죄송하다"며 "책임감을 통감하고 국민과 팬 여러분의 기대에 미치지 못한 것에 송구스럽다"고 말했다.

홍 전 감독도 "월드컵 결과에 대해 국민의 기대에 부응하지 못한 점에 대해 먼저 죄송하다"며 "대표팀에 보내주신 기대에 보답하지 못한 책임을 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com

하지만 두 사람은 감독 선임 과정의 특혜나 절차 위반 의혹에 대해서는 대체로 부인했다.

정 전 회장은 위르겐 클린스만(독일) 전 감독과 홍 전 감독 선임 과정에 절차상 문제가 없었다는 취지로 답했다. 홍 전 감독 선임 책임을 묻는 질의에는 "정해성 전 전력강화위원장이 1순위로 홍 감독을 추천했다", "최종 결정은 이사회가 한 것"이라고 말했다.

홍 전 감독 역시 "전력강화위원회가 정상적인 절차를 거쳐 제게 온 것으로 생각했다"며 자신이 특혜를 받았다는 지적에는 동의하지 않았다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com

여야 의원들은 축구협회가 정 전 회장 재임 13년 동안 폐쇄적으로 운영됐다고 비판했다. 더불어민주당 임오경 의원은 "'현대축구협회'라는 말과 '고대 카르텔'이라는 말을 들어봤느냐"며 협회 인사 전반을 지적했다.

국민의힘 정연욱 의원도 "'정몽규 축구협회'는 정 전 회장의 사조직처럼 운영됐다"며 "이 자리가 월드컵 졸전을 누가 책임져야 하느냐는 문제로 조기 사퇴만 하고 끝나는 자리가 아니다"라고 비판했다.

더불어민주당 조계원 의원은 "이사회는 완전히 거수기로 전락했다"며 "전력강화위원도 아닌 이임생 전 기술총괄이사에게 감독 선임 권한을 위임할 수 있느냐"고 따졌다. 또 정 전 회장의 연임과 관련한 정관 개정 문제도 함께 지적했다.

국민의힘 배현진 의원은 홍 전 감독 선임 과정을 두고 "빵집에서 밤 11시에 면접하듯 만난 이후 별도 면접과 프레젠테이션 없이 선임됐다"며 절차적 문제를 따졌다. 이에 홍 전 감독은 기존 입장을 되풀이했다.

국민의힘 김승수 의원은 정 전 회장 관련 불법 선거운동 의혹을 거론하며 "선거 사무원도 아닌 문진희 심판위원장이 선거권이 있는 심판들을 만나고 다니며 사실상 선거운동을 한 것 아니냐"고 질의했다.

더불어민주당 정준호 의원은 홍 전 감독이 2006년 독일 월드컵을 앞두고 코치로 발탁됐던 당시 자격 논란을 언급하며 "보조 지도자라는 용어 자체도 홍명보 증인을 위한 특례라고 볼 수 있다"고 주장했다.

더불어민주당 노종면 의원은 정 전 회장의 과거 50억 원 기부 약속을 언급하며 "협회가 문체부 감사 결과에 대해 1심에서 패소했는데도 항소했다. 정 전 회장 개인이나 이를 둘러싼 세력을 지키기 위한 사적인 소송이라는 생각을 지울 수 없다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 이재정 국회 문화체육관광위원장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.07.30 photo@newspim.com

문화체육관광부(장관 최휘영) 특정감사 결과에 불복해 축구협회가 제기한 행정소송 항소 문제도 도마 위에 올랐다. 이용수 대한축구협회장 직무대행(부회장)은 항소 취하 요구에 대해 "정관상 회장 직무대행이 할 수 있는 일이 많지 않다"며 "다시 이사회를 열어 소송을 중단하는 것은 적절하지 않다"고 답했다. 이후 의원들의 질타가 이어지자 이 직무대행은 "이사회를 통해 의견을 묻겠다"고 말했다.

이외에도 문체부 차관 출신 인사들 여럿이 축구협회 부회장을 맡은 것이 부적절하다는 지적도 나왔다. 또 정 전 회장이 축구협회 회장직을 사퇴했더라도 이미 협회 내에 그와 직·간접적으로 연관된 인사들이 중책을 맡고 있어서 영향력이 작용할 수 있다는 우려와 함께 선거 제도 개선 요구도 빗발쳤고, 대한체육회가 축구협회를 관리단체로 지정해야 한다는 등 의견도 제시됐다.

앞서 북중미 월드컵 이후 문체부 주도로 출범한 K-축구혁신위원회(공동위원장 유승민·박지성)에서는 축구협회 회장 선거에 있어 선거인단 확대가 필요하다는 의견을 도출했다. 이에 대한체육회(회장 유승민)가 규정 개정을 통해 행정적인 지원을 뒷받침하고 있다.

[서울=뉴스핌] 문진희 대한축구협회 심판위원장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진=뉴스핌 유튜브 캡쳐] 2026.07.30 football1229@newspim.com

이날 청문회장에서는 몇몇 장면이 논란이 되기도 했다. 더불어민주당 최민희 의원은 김진규 전 코치에게 진위 여부가 제대로 확인되지 않은 영상을 제시하며 "남아공전에서 손흥민·이재성 등이 선발 출전하지 못한 게 홍 전 감독의 보복이었느냐", "그러면 왜 졌느냐"고 물어 청문회 취지에 맞지 않는 질문이라는 비판을 받기도 했다.

고성 등으로 인한 태도 논란도 일었다. 조국혁신당 김재원 의원은 문진희 축구협회 심판위원장에게 심판평가관과 교육 강사 배정이 특정 인사에게 집중됐다는 의혹을 제기하며 "전형적인 카르텔 아니냐"고 질의했다. 김 의원은 또 홍 전 감독 측근 두 사람이 협회 채용에 지원했다며 "전형적인 패밀리 비즈니스"라고 비판했다.

문 심판위원장이 답변 과정에서 김 의원과 언쟁을 벌였고, 더불어민주당 조계원 의원이 항의하자 "거기는 끼지 마시고"라고 말해 논란이 커졌다. 결국 이 문체위원장이 개입해 "여기는 증인이 하고 싶은 이야기를 하러 오는 자리가 아니다"라며 "위원들에게 '끼지 마시라'는 식으로 말할 수 있는 자리가 아니다"라고 문 심판위원장의 태도를 질타했다.

청문회 도중 국민의힘 윤용근 의원과 정 전 회장이 문자 메시지를 주고받은 사실이 서울신문 보도를 통해 알려지며 또 다른 논란도 불거졌다. 공개된 사진에는 윤 의원이 정 전 회장에게 "회장님, 어제 정 선배님한테 연락받았습니다. 더 잘 배려해 드려야 하는데, 송구합니다"라고 보낸 내용과 정 전 회장이 "신경 써주셔서 감사합니다. 이런 자리 말고 다른 자리에서 인사드리겠습니다"라고 답한 내용이 담겼다.

윤 의원은 "개인적 친분 관계가 있었는데 배려할 수 없다는 내용으로 보낸 것"이라며 "청문회에서 준비한 질문은 모두 했다"고 해명했다. 이날 이 문체위원장은 문자 속 '정 선배'가 누구인지 여러 차례 물었다. 정 전 회장이 대답을 회피하자, 더불어민주당 노종면 의원은 "정진석 전 비서실장으로 확인됐다"고 말했다. 정 전 회장은 "프라이버시에 관한 문제"라며 말을 아꼈다.

자료 제출 부실 문제도 지적됐다. 일부 의원들은 감독 선임 과정과 계약 관련 자료가 제대로 제출되지 않았다고 비판했다. 더불어민주당 조계원 의원은 "축구협회는 깜깜이 행정으로 국민들 눈과 귀를 막는 후안무치를 반복해선 안 된다"며 핵심 자료 제출을 거부하는 축구협회에 경고해달라고 이 문체위원장에게 요구했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 =정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 증인 선서를 한 뒤 이재정 위원장에게 선서문을 제출하고 있다. 2026.07.30 photo@newspim.com

이 문체위원장은 "오늘이 지난다고 청문회가 끝나는 것이 아니다. 자료 제출에 대해선 원칙적으로 엄정히 대응하겠다"고 밝혔다. 이날 청문회는 오전 10시 시작해 국회 본회의 개최에 따른 정회를 포함해 세 차례 정회를 거쳐 오후 10시 40분께 마무리됐다.

문체위는 증인 신문을 마친 뒤 축구협회 공정성·투명성 제고를 위한 제도 개선 이행 촉구 결의안을 상정해 채택했다. 이 문체위원장은 "납득할 수 없는 이유로 불출석 사유서를 제출한 증인과 참고인들에 대해 국회의 권능을 끝까지 발휘하겠다"며 "자료 제출 문제도 정확히 짚고 넘어가겠다"고 말했다.

football1229@newspim.com

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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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