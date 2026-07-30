서울시, '모두의카드' 9월 1일 출시…'기후동행카드' 9월 말까지 연장

AI 핵심 요약beta
- 서울시와 대광위가 9월 1일 모두의카드 출시했다
- 서울시는 청년 연령을 39세까지 확대해 환급 혜택 강화했다
- 기후동행카드는 8월 31일 충전 종료, 9월 말까지 사용 가능하다
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기후동행카드 30일권 1개월 더 운영
"대광위와 협력, 교통 복지 강화 지속"
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시와 국토교통부 대도시권광역교통위원회는 서울시의 기후동행카드 운영 종료(8월 말)에 맞춰, 서울시민 대상 '모두의카드(기후동행패스)'를 9월 1일 정식 출시한다고 30일 밝혔다.
'모두의카드'는 모두의카드(K-패스)에 서울 시민을 위한 청년 유형 확대 등 지역 특화 혜택을 더한 서비스다. 대광위는 현재 경기, 인천, 부산, 세종, 광주, 경남, 울산 등 7개 지방정부와 지자체별 특화사업을 추진하고 있다. 서울시는 8번째로 모두의카드 지역 특화사업에 참여한다.
서울시는 특화서비스로 청년 유형 연령 기준 연장(만 19~34세→만 19~39세)을 요청했고, 시스템 연계·검증하는 절차를 진행 중이다. 이에 따라 만 35세에서 39세의 서울시민도 청년 유형의 환급 혜택을 지원받게 된다.
모두의카드는 정률형과 정액형 중 가장 유리한 방식을 자동 적용하는 환급 시스템을 갖추고 있어, 6만2000원 이하 대중교통 이용금액도 정률형으로 환급이 가능하다. 다자녀, 어르신, 저소득층에게 차등을 둬 환급 혜택을 지원 중이며, 고유가 상황에 대응해 9월까지 한시적으로 추경 혜택을 제공하고 있다.
이미 모두의카드(K-패스)를 이용 중인 서울시민은 별도의 카드 발급 없이 서울시 특화 혜택이 자동 적용된다.
서울시는 기존 기후동행카드 30일권 종료와 모두의카드 시행 사이에 시민 불편을 최소화하기 위해 기존 기후동행카드의 운영을 한 달 더 연장한다. 따라서 기존 선불 기후동행카드의 마지막 충전 기한이 8월 31일로 변경되며, 사용은 9월 29일까지, 후불 기후동행카드는 9월 30일까지 가능하다.
한편 지난 7월 29일 기준으로 모두의카드 가입자가 600만 명을 돌파했다. 가입자는 4월 500만 명 달성 이후 약 3개월 만에 100만 명 늘어났다.
김용석 대광위 위원장은 "서울시와 긴밀히 협의해 기후동행카드 종료에 따른 시민 혜택 공백을 방지하고 이용 편의를 높일 수 있게 됐다"며 "지난 7월 29일 모두의카드 가입자가 600만 명을 넘었다. 감사의 뜻으로 8월 19일까지 '600만 기념 온라인 이벤트'를 진행하고 있다"고 전했다.
정상훈 서울시 행정1부시장 직무대리는 "기후동행패스의 9월 1일 출시는 서울시와 대광위가 적극적으로 협력한 결과"라며 "앞으로도 '기후동행패스'의 지속적인 혜택 확대를 통해 시민들이 편리하고 저렴한 교통 복지를 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com