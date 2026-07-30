한화 건설부문, 장비관리자 대상 건설용 리프트 전문교육 실시

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현장 관리자 30여명 참여

이론부터 장비 점검 실습까지

"중장비 사고 예방 위한 현장교육 지속"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한화 건설부문이 전문 협력사와 함께 현장 장비관리자의 안전관리 역량 강화에 나섰다.

현장 장비관리자들이 실습교육을 진행하고 있다. [사진=한화 건설부문]

30일 한화 건설부문은 전일 충북 음성문화예술회관과 동건티엔엘 제2공장에서 현장 장비관리자를 대상으로 전문화 교육을 실시했다고 밝혔다.

건설현장에서 중장비 관련 안전사고에 대한 경각심이 높아지면서 장비관리자의 전문성과 역할이 중요해지는 추세다. 한화 건설부문은 현장 장비 안전관리 역량을 높이기 위해 2024년부터 전문화 교육을 운영하고 있다.

이번 교육에는 김윤해 한화 건설부문 안전환경경영실장(CSO)과 건축·인프라사업본부 소속 현장 장비관리자 등 30여명이 참석했다. 건설용 리프트 전문 협력사인 동건티엔엘이 교육장과 전문 강사, 실습 장비 등을 지원했다.

김 실장은 교육 전 과정을 함께하며 참가자들을 격려하고 현장 안전관리 역량과 안전수칙 준수의 중요성을 강조했다.

오전에는 음성문화예술회관에서 건설용 리프트의 역사와 종류, 작업 영상, 안전장치 작동 원리, 검사 기준, 사고 사례 등을 중심으로 이론교육이 진행됐다. 장비 점검 기준과 관련 서류 작성 등 실무에 필요한 내용도 다뤘다.

오후에는 동건티엔엘 제2공장으로 이동해 실습교육을 실시했다. 참가자들은 건설용 리프트 탑승과 작동, 안전장치 작동 여부 확인, 각종 설비 점검 등을 직접 수행하며 현장 적용 능력을 높였다.

김 실장은 "건설 중장비 관련 사고가 건설현장 중대재해의 30% 이상을 차지하는 만큼 중장비 안전관리는 사고 예방과 직결되는 중요한 업무"라며 "앞으로도 전문 협력사와 연계한 현장 중심의 안전교육을 지속해 장비 안전관리 역량을 높이겠다"고 말했다.

교육에 참여한 윤종복 한화 건설부문 과장은 "이론교육과 안전점검 실습을 함께 진행해 현장 업무에 바로 활용할 수 있다는 점에서 유익했다"고 말했다.

한화 건설부문은 직무별 임직원을 대상으로 안전교육을 실시한다. 전국 건설현장에 설치된 이동형 폐쇄회로(CC)TV를 본사 모니터링 시스템과 연동한 고위험 통합관제시스템 'H-HIMS'를 운영하는 등 현장 안전관리 수준도 강화하고 있다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한화 건설부문은 왜 장비관리자 전문화 교육을 실시했나요?

A. 건설현장에서 중장비 관련 안전사고에 대한 경각심이 높아지는 가운데 현장 장비관리자의 전문성과 안전관리 역량을 강화하기 위해 실시했습니다. 한화 건설부문은 2024년부터 해당 교육을 운영하고 있습니다.

Q. 이번 교육에는 누가 참여했나요?

A. 김윤해 한화 건설부문 안전환경경영실장과 건축·인프라사업본부 소속 현장 장비관리자 등 30여명이 참석했습니다. 건설용 리프트 전문 협력사인 동건티엔엘은 교육장과 강사, 실습 장비를 지원했습니다.

Q. 이론교육에서는 어떤 내용을 다뤘나요?

A. 건설용 리프트의 역사와 종류, 작업 영상, 안전장치 작동 원리, 검사 기준, 사고 사례 등을 교육했습니다. 장비 점검 기준과 관련 서류 작성 등 현장 실무에 필요한 내용도 포함됐습니다.

Q. 실습교육은 어떻게 진행됐나요?

A. 참가자들은 동건티엔엘 제2공장에서 건설용 리프트에 직접 탑승해 작동 방법을 익혔습니다. 안전장치 작동 여부와 각종 설비를 점검하며 현장 적용 능력을 높였습니다.

Q. 한화 건설부문은 현장 안전관리를 위해 어떤 활동을 하고 있나요?

A. 직무별 임직원을 대상으로 안전교육을 실시하고 있습니다. 전국 건설현장의 이동형 폐쇄회로(CC)TV를 본사 모니터링 시스템과 연동한 고위험 통합관제시스템 'H-HIMS'도 운영하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com