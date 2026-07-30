신한자산운용, 3300억원 지역 인프라 BTL펀드 조성

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 30일 3300억원 규모 BTL 펀드 모집을 마쳤다
- 주요 금융기관이 참여해 일반형 1600억원과 영구폐쇄형 1700억원으로 조성했다
- 지역 인프라 확충과 균형발전 지원에 자금을 공급하겠다고 밝혔다
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시중은행·보험사 참여…우선협상대상 자산 다수 확보
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한자산운용은 지역 인프라 확충과 균형발전 사업에 투자하는 총 3300억원 규모의 '생산적금융지역성장/발전 임대형 민간투자사업(BTL) 펀드' 투자자 모집을 완료하고 투자약정을 체결한다고 30일 밝혔다.
이번 펀드에는 주요 시중은행과 보험사 등 금융기관이 투자자로 참여했다. 투자자별 운용 수요를 반영해 ▲일반형 1600억원 ▲영구폐쇄형 1700억원 등 두 가지 구조로 조성됐다.
일반형 펀드의 만기는 26년이다. 영구폐쇄형은 만기가 없고 중도 환매가 제한되는 사모펀드 구조다.
신한자산운용은 2025년 투자약정을 체결한 기존 BTL 블라인드펀드의 투자 재원이 소진 단계에 접어들면서 후속 펀드를 기획했다. 회사 측은 우선협상대상자 선정이 완료된 투자 자산을 다수 확보해 펀드 설정 이후 자금 집행을 시작할 수 있을 것으로 보고 있다.
정부가 2026년 가결한 BTL 사업 한도액은 약 3조9900억원이다. 신한자산운용은 해당 한도와 최근 3년간 고시된 사업 물량을 바탕으로 신규 투자 자산을 펀드에 지속적으로 편입할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
BTL은 민간사업자가 학교와 복지·국방시설 등 사회기반시설을 건설한 뒤 소유권을 정부나 지방자치단체에 이전하고 일정 기간 시설을 임대·운영하는 민간투자 방식이다. 펀드는 주무관청이 지급하는 정부지급금을 재원으로 투자금을 회수한다.
신한자산운용은 정부지급금을 기반으로 하는 BTL 사업 구조를 통해 장기적인 현금흐름을 확보할 수 있다고 설명했다. 영구폐쇄형 펀드는 만기가 없는 환매금지형 구조를 적용해 평가손익을 당기손익에 반영하는 부담과 장기 투자에 따른 손익 변동성을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
신한자산운용 인프라운용본부는 도로·철도·항만 등 수익형 민간투자사업(BTO)과 복지·교육·국방시설 등의 BTL 사업, 데이터센터를 포함해 약 12조원 규모의 국내 인프라 자산을 투자·운용해 왔다.
투자 대상에는 수도권광역급행철도(GTX)-A·B, 서울지하철 9호선, 이수~과천 복합터널, 경기고속도로 등이 포함된다.
신한자산운용 관계자는 "이번 펀드를 통해 지역 필수 인프라 구축에 자금을 공급하고 지역균형발전에 기여할 것"이라며 "리스크 관리와 인프라 운용 경험을 바탕으로 사회기반시설에 대한 자금 공급을 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com