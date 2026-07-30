李대통령, 동포간담회로 칠레 일정 시작…자원·에너지 공급망 협력 다진다

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 29일 칠레 동포 만찬 간담회로 1박2일 공식 방문을 시작했다
- 청와대는 한-칠레 FTA 파트너 관계를 격상하고 자원·에너지 공급망 및 교역·투자 확대를 추진한다고 밝혔다
- 이 대통령은 한-칠레 비즈니스 라운드테이블에서 핵심광물·AI·친환경에너지 등 미래 성장 협력 방안을 논의한다
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고위급 교류·정부간 협의체 본격 재가동
한-칠 비즈니스 라운드테이블 참석
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 29일(현지시간) 동포 만찬 간담회를 시작으로 1박 2일간의 칠레 공식 방문 일정에 돌입했다.
강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 대한민국 대통령으로서는 11년 만의 이번 칠레 방문을 통해 대한민국 최초의 자유무역협정(FTA) 파트너였던 칠레와의 관계를 한 단계 도약시킬 것으로 기대된다"고 밝혔다.
강 수석대변인은 "한-칠레 양국은 핵심 광물을 포함한 자원, 에너지 공급망 전반의 협력 기반을 다지고 교역·투자를 확대해 나갈 전망"이라며 "아울러 치안, 방산, 인프라, 해양, 문화 등 양국 국민과 기업이 체감할 수 있는 실질 분야의 협력을 미래지향적으로 강화하고, 이를 위한 고위급 교류와 정부 간 협의체도 본격 재가동할 예정"이라고 소개했다.
그러면서 강 수석대변인은 "칠레는 세계 국내총생산(GDP)의 약 89%와 자유무역 네트워크로 연결된 글로벌 통상 허브"라며 "세계적인 구리·리튬 생산국으로서 첨단 산업을 선도하는 우리의 든든한 협력 파트너"라고 설명했다.
이 대통령은 이후 마지막 일정인 한-칠레 비즈니스 라운드테이블에 참석한다. 양국 기업 약 30개사와 함께하는 라운드테이블에서 이 대통령은 핵심 광물 공급망 안정화와 투자 확대, 인공지능(AI) 디지털 기술 협력, 친환경 에너지와 바이오, K-소비재 등 미래 성장 분야의 협력 방안을 논의한다.
pcjay@newspim.com