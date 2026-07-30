LG디스플레이, OLED 초격차에 3조 투자…중국 물량 공세 넘는다

국민성장펀드서 1.5조원 조달…저전력·초슬림 기술과 생산 인프라 구축

고부가 제품 중심 수익구조 강화…파주·국내 소부장 생태계에도 투자 효과

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG디스플레이가 중국 업체들의 저가·물량 공세에 맞서 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술 확보에 3조원을 투자한다. 단순 생산능력 확대보다 저전력·초슬림 등 경쟁사가 따라오기 어려운 기술을 앞세워 고부가 시장의 주도권을 지킨다는 전략이다.

LG디스플레이는 국민성장펀드의 '2차 메가프로젝트'인 OLED 초격차 확보 지원 기업으로 선정돼 1조5000억원의 장기·저금리 자금을 확보했다고 30일 밝혔다. 자체 자금 1조5000억원을 더해 총 3조원을 신기술 개발과 생산 인프라 구축에 투입한다.

투자 재원은 차세대 프리미엄 OLED 기술을 적용하기 위한 설비 구축에 집중된다. 저소비전력과 두께 저감 기술을 고도화해 제품 경쟁력과 수익성을 동시에 높일 계획이다. 국책 금융을 활용한 만큼 대규모 투자에 따른 이자 부담도 줄일 수 있게 됐다.

LG디스플레이는 생산량을 늘리는 외형적 증설보다 기술 중심의 질적 전환에 방점을 찍었다. 탠덤 OLED와 저온다결정산화물(LTPO) 등 기존 기술력을 바탕으로 모바일뿐 아니라 TV와 정보기술(IT), 차량용, 게이밍 모니터 등으로 OLED 적용처를 넓힌다는 구상이다.

투자는 파주를 비롯한 경기 지역의 고용과 국내 소재·부품·장비 업체의 수요 확대에도 영향을 줄 전망이다. LG디스플레이 관계자는 "차별화된 제품과 기술 경쟁력을 확보해 OLED 기술 주권을 지키고 국내 첨단전략산업 발전을 이끌겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com