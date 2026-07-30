에버랜드서 무더위 날려볼까...낮엔 슈팅워터펀, 밤엔 밤밤 썸머 나이트

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에버랜드가 여름휴가 피크시즌을 맞아 오는 31일부터 8월 16일까지 매일 밤 스페셜 워터 디제잉 파티 '밤밤 썸머 나이트'를 운영한다.

에버랜드 초대형 워터쇼 슈팅 워터펀. [사진= 삼성물산]

낮 시간대 대표 공연인 초대형 워터쇼 '슈팅워터펀 시즌2'와 달리, 밤밤 썸머 나이트는 트렌디한 디제잉 공연과 워터효과를 결합한 여름밤 한정 메인 공연이다. 지난 주말 카니발광장에서 시범 운영됐으며, 주디, 크림, 제트비 등 인기 디제이들의 공연과 워터건 물줄기가 어우러져 큰 호응을 얻었다. 올해는 레게 아티스트 오운이 진행을 맡아 관객과의 인터랙션을 강화했다.

에버랜드는 8월 중순까지 매주 금·토요일 야간개장을 밤 11시까지 확대 운영하며, 광복절 연휴가 포함된 8월 14일부터 16일까지는 사흘 연속 밤 11시까지 운영해 워터 콘텐츠와 문라이트 퍼레이드, 멀티미디어 불꽃쇼 등을 즐길 수 있게 했다.

에버랜드 워터 디제잉 파티 '밤밤 썸머 나이트' 공연. [사진= 삼성물산]

올해 새롭게 조성된 약 830㎡ 규모의 복합 물놀이 체험존 '워터팡팡 어드벤처'도 화제다. 물총으로 과녁을 맞히는 워터 카니발 게임, 거대한 물폭포가 쏟아지는 자이언트 워터버킷, 워터터널 등으로 구성됐으며 수심 있는 풀장이 아닌 물줄기·물총 체험 공간으로 만들어 온 가족이 안전하게 이용할 수 있다. 휴게존과 탈의실도 마련됐다.

아이들과 함께 즐기는 '밤밤맨 키즈 워터파티'도 필수 코스로 자리 잡았다. 음악과 댄스, 워터캐논이 어우러지는 공연으로, 아이들이 연기자의 동작을 따라 춤추며 물줄기를 맞고 더위를 식힌다.

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