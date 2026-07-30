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"여행 취소해야하나"....증시 폭락에 휴가철 직장인들 '패닉'

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  • 직장인과 대학생 투자자들이 28일 이후 증시폭락으로 휴가철에도 주식창을 수시로 확인하며 스트레스를 호소했다.
  • 28일부터 30일 사이 코스피지수가 16% 넘게 떨어지고 7월 한 달 34% 급락하면서 수익률이 급감해 일상이 무기력해졌다는 반응이 이어졌다.
  • 투자자들은 주식 계좌 보기가 두렵다며 여행 취소를 고민하고 소비를 줄이는 등 공포심리가 확산되고 있다고 말했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

휴가·업무 중 수시로 주식창 확인
"일이 손에 안잡혀, 주식창 보기 겁나"
휴가 앞둔 직장인들은 여행 취소 고민

[서울=뉴스핌] 송은정 유재선 기자 = "쉬어도 제대로 쉰 것 같지 않았다."

지난 28일 휴가를 다녀온 영업직 종사자 최모(24세) 씨가 한 말이다. 최씨는 국내 증시 급락에 휴가 중에도 장 시작·마감 시간에 주식창을 확인했다. 최씨는 "휴가 중에도 손실이 계속 신경 쓰였다"며 한숨을 쉬었다.

국내 주식시장 하락세로 휴가철을 맞은 투자자들이 울상이다. 휴가지에서도 수시로 주식 창을 확인할 뿐 아니라 업무시간에도 컴퓨터 화면 대신 주식창을 들여다보기 일쑤다. 심지어 다음 주 휴가를 앞둔 직장인은 손실이 커지자 휴가여행을 포기할지도 고민하고 있다.

30일 20대 남성이 주식창을 보고 있다. [사진=유재선 기자]

30일 뉴스핌 취재 결과 지난 28일부터 이틀 사이 코스피지수가 16% 하락하자 개인 투자자들의 좌절감도 빠르게 확산하고 있다. 특히 7월 말~8월 초 여름 휴가철 증시 급락이 이어지자 직장인들은 모바일트레이딩시스템(MTS)과 뉴스 기사를 수시로 확인하고 있다.

간호사인 김모 씨(24·여)씨는 하루에 약 10차례 주식창을 확인한다. 장 거래 시간 중에는 1시간에 1.5회꼴로 보는 셈이다. 김씨 주식 투자 수익률은 10%에서 순식간에 -40%로 곤두박질쳤다.

김씨는 "주가가 계속 하락하니 일이 손에 잡히지 않았다"며 "최근 이틀은 소비도 줄였다"고 말했다.

미디어업계에 종사하는 김모(26) 씨는 두시간마다 주식창을 확인한다. 보유 종목 수익률이 한 때 70%에 달했지만 10%대로 뚝 떨어져서다.

김씨는 "여전히 수익이지만 체감상 60%가 빠졌다"며 "휴가를 다녀온 뒤에도 다음 날 시장 상황이 걱정돼 코스피 야간선물, 종목 토론방, 기사를 보느라 평소보다 늦게 잔다"고 말했다. 이어 김씨는 "확인해도 부질없지만 어쩔 수 없이 계속 본다"고 덧붙였다.

투자자 공포심이 커진 이유는 지난 이틀 사이에 주식시장 하락세가 역대급이었다는 데 있다. 한국거래소에 따르면 지난 28일 코스피지수는 장중 10% 하락했다. 지난 29일에는 5.98% 급락하며 이틀 만에 16% 이상 폭락했다. 7월 한 달을 보면 코스피지수는 34%나 빠졌다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 360.42포인트(5.98%) 하락한 5663.24로, 코스닥은 전장 종가보다 43.17포인트(6.12%) 하락한 662.68로 거래가 마감된 가운데 29일 오후 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 종가보다 15.8원 내린 1446.7원에 주간거래를 마감했다. 2026.07.29 yeawon2@newspim.com

파랗게 질린 증시에 휴가철을 앞둔 사무실에는 찬바람만 분다. 대기업에 종사하는 권모(35) 씨는 "요새 사무실 분위기도 안 좋다"라며 "주변 회사 동료들이랑 얘기하면 물리지 않은 사람이 없다"고 쓴웃음을 지었다.

일부 직장인들은 주식창을 보기가 두렵다고 호소한다.

항공업에 종사하는 배모(42) 씨는 "요즘 주식 계좌를 보고 싶지가 않다"며 "주변에도 거의 비슷한 상황인 듯 싶고 수익을 보고 있는 사람은 찾아보기 어려운 상황"이라고 말했다.

오는 8월 초 휴가를 앞둔 스타트업 종사자 김모(35) 씨도 주식창 보기가 어렵다고 토로했다. 김씨는 "요즘 들어 주식 창을 보고 싶지 않다"며 "꾸준히 넣었던 S&P 500 정도만 플러스고 나머지 종목은 죄다 마이너스"라고 했다.

8월 휴가를 앞두고 여행을 취소해야 할지 고민 중인 직장인도 있다. 게임사에 종사하는 강모(41)씨는 "이달 들어 주식 시장 변동성이 너무 심하고 서킷브레이커를 이틀 연속 겪어서 힘들다"라며 "올해 수익률은 다 반납하고 마이너스에 진입했다"고 말했다.

여름방학을 맞은 대학생 투자자들도 사정이 비슷하다. 대학생 변성현(23) 씨는 수익률이 270%에서 60%로 떨어진 뒤 매일 주가를 확인하고 있다. 수익률이 마이너스 30%까지 떨어진 대학생 김준우(23) 씨도 "손실이 계속 커지는 모습을 보며 정신적으로 큰 스트레스를 받고 있다"고 말했다.

yuniya@newspim.com

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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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