미셸 스틸 주한 미대사 부임..."한·미는 세계에서 가장 강력한 동맹"

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트럼프 2기 행정부 첫 공식 주한대사 부임

"한·미 동맹에 대한 트럼프 비전 실현해 나갈 것"

대미투자, 원자력 협력, 쿠팡 등 현안 조율 첫 임무로

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 미셸 스틸 신임 주한 미국대사가 30일 부임함으로써 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 1년 6개월 동안 이어진 '대사 공백'이 비로소 해소됐다.

스틸 대사는 이날 오후 인천공항을 통해 입국했다. 스틸 대사는 공항에서 도착 성명을 통해 "우리(한·미)의 철통같은 동맹이 역내 평화와 안보를 위한 핵심축(linchpin)으로 남아있도록 보장하기 위해 한국과 협력하기를 기대한다"고 밝혔다.

[영종도=뉴스핌] 김현우 기자 = 미셸 스틸(한국명 박은주) 신임 주한 미국대사가 30일 오후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.07.30 khwphoto@newspim.com

스틸 대사는 이어 "경주에서 트럼프 대통령과 이 대통령은 우리 동맹의 새로운 장을 열었다"면서 "오늘 우리는 이 동맹에 대한 트럼프 대통령의 비전을 실현해 나갈 것"이라고 말했다.

스틸 대사는 또 "미국과 한국은 140년 넘게 함께해왔다"면서 "우리의 동맹은 전쟁에서 다져졌으며 자유를 수호하기 위해 어깨를 나란히 한 이들의 피를 통해 확보했다"고 강조했다. 그는 "동맹은 흔들리지 않는 신뢰를 통해 재차 검증됐다"며 "오늘 한미동맹은 세계에서 가장 강력한 동맹 중 하나"라고 말했다.

스틸 대사는 1955년 서울에서 태어나 1975년 미국으로 이주한 한국계로 '박은주'라는 한국 이름을 갖고 있다. 스틸 대사는 이날 영어로 성명을 발표하기 전 한국어로 인삿말을 했다.

스틸 대사는 한국어로 "한국 국민 여러분께 정중히 인사드립니다. 저는 서울에서 태어났지만, 미국을 대표해 이 자리에 섰습니다. 이 자리에 다시 서니 만감이 교차합니다"라고 인사했다.

스틸 대사는 캘리포니아주 조세형평국 선출 위원, 오렌지카운티 수퍼바이저 등을 거쳐 2021년부터 4년간 공화당 소속 연방 하원의원을 지냈다. 스틸 대사는 트럼프 대통령의 '미국 우선주의'를 적극 지지하는 보수 성향의 정치인이다.

스틸 대사는 트럼프 2기 행정부에서 임명된 첫 주한 미국대사다. 주한 미국대사관은 지난해 1월 조 바이든 행정부에서 임명된 필립 골드버그 대사가 이임한 뒤 지금까지 1년 6개월 동안 대사대리 체제로 운영됐다. 스틸 대사는 다음 주 외교부에 신임장 사본을 제출하고 대사로서 공식 활동을 시작할 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 미셸 스틸(한국명 박은주) 신임 주한 미국대사가 30일 오후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국한 뒤 성명을 발표하고 있다. [사진=공항사진기자단] 2026.07.30 photo@newspim.com

현재 한·미는 대미 투자 문제와 원자력 협정 개정 등 한·미 정상합의 이행, 쿠팡 사태 등의 현안에서 이견을 나타내며 '이상 기류' 속에 있다. 스틸 대사는 부임과 동시에 이같은 민감한 경제·안보 현안을 마주하게 됐다.

주한 미국대사관은 스틸 대사의 부임에 대해 "스틸 대사는 미국과 대한민국이 2025년 한미 공동 팩트시트에 담긴 약속을 바탕으로 협력을 더욱 심화하며 세계에서 가장 강력한 동맹 가운데 하나의 새로운 장을 열어가는 중요한 시기에 서울에 부임했다"고 의미를 부여했다.

박일 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "스틸 대사의 부임을 환영한다"며 "한·미 동맹과 한·미 관계에 대한 이해를 바탕으로 한·미 관계 강화와 양국 국민 간 우정 증진을 위해 의미 있는 기여를 할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

opento@newspim.com