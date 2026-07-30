경기도, 누적 온열질환자 300명 돌파...폭염 장기화 대응 총력

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온열질환자 326명 중 옥외작업장 89명 최고...옥외작업시간 조정·휴식 보장

노동안전지킴이 112명 투입...폭염경보 시 오후 2~5시 옥외작업 중지 권고

무더위쉼터 933곳 연장 운영 및 독거노인·노숙인 등 취약계층 밀착 보호

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 전역에 폭염특보가 지속되며 누적 온열질환자가 300명을 넘어선 가운데 경기도가 건설 현장과 옥외작업장 등을 중심으로 폭염 장기화에 대비한 고강도 대응책 마련에 나섰다.

경기도는 30일 도청 재난상황실에서 김규식 안전관리실장 주재로 31개 시·군 폭염 대응 담당자들과 '폭염대응 추진상황 점검 TF 회의'를 개최했다고 밝혔다.

폭염대응회의. [사진=경기도]

이날 회의에서는 ▲온열질환자 발생 현황 ▲무더위쉼터 운영 ▲건설·산업현장 노동자 보호 ▲독거노인 등 건강 취약계층 보호 ▲노숙인 현장 예찰 ▲옥외 체육행사 안전관리 대책 등을 집중 점검했다.

올해 5월 15일부터 7월 28일까지 경기도에서 발생한 온열질환자는 총 326명(실외 263명, 실내 63명)으로 집계됐다. 장소별로는 건설현장 등 옥외작업장이 89명으로 가장 많았고 논·밭이 41명으로 뒤를 이었다.

이에 따라 도는 폭염특보 발효 기간 건설 공사장과 옥외작업장을 중심으로 작업시간 조정 및 휴식시간 보장 여부를 집중 점검한다.

현재 31개 시·군에서 활동 중인 노동안전지킴이 112명을 활용해 폭염경보 발효 시 오후 2시부터 5시까지 옥외작업 중지를 권고하는 등 단계별 조치를 안내한다. 공사비 20억 원 미만 소규모 건설현장에는 그늘막과 냉방조끼 등 예방 물품을 계속 지원한다.

취약계층 보호 대책도 강화한다. 생활지원사 등 수행인력 4606명을 투입해 독거노인 등 40만9098건의 안전 확인을 실시했으며 폭염 중대경보 발령 시 고위험군은 하루 두 차례 안전을 확인할 계획이다.

도내 9천여 개 무더위쉼터 중 933곳은 주말·야간·휴일 연장 운영에 들어갔으며 읍·면·동별 1개소 이상은 9월 30일까지 주말과 공휴일을 포함해 연장 운영하도록 조치했다. 거리 노숙인을 위해서는 수원·성남·의정부·부천 등지에 전용 무더위쉼터 5곳을 운영하고 순찰을 확대한다.

이 밖에 야외 체육행사는 개최 3일 전 상황판단회의를 통해 연기 또는 진행 여부를 엄격히 심사키로 했다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "폭염은 단순한 불편을 넘어 도민의 생명과 안전을 위협하는 자연재난"이라며 "건설현장 노동자와 독거노인, 노숙인 등 폭염 취약계층을 중심으로 현장 점검과 안전 확인을 강화해 인명 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com