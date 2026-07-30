카카오뱅크, 서울 6개 자치구와 170억 원 대출 지원

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크가 서울 6개 자치구와 손잡고 소상공인 대출 지원에 나선다.
카카오뱅크는 서울신용보증재단 및 마포·서초·성북·송파·양천·은평 자치구와 '지역경제 밀착지원을 위한 특별출연 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다. 카카오뱅크가 출연한 50억 원에 각 자치구의 추가 출연금을 더해 6개 지역에 약 170억 원 규모의 대출을 지원한다.
이는 지난 5월 카카오뱅크가 서울신용보증재단에 100억 원을 특별출연하며 발표한 소상공인 금융 지원 협력의 일환이다. 당시 출연금의 절반인 50억 원을 서울 전역 25개 자치구와 연계한 사업에 활용하기로 했다.
특별출연보증 상품은 서울신보 영업점과 앱을 통해 신청할 수 있으며, 각 자치구에 위치한 소상공인은 최대 1억 원까지 대출받을 수 있다.
카카오뱅크와 서울신보는 2024년 '신속드림' 자금 지원 사업을 시작으로 협력해왔다. 지난 2년여간 두 기관이 공급한 보증서대출 규모는 총 7천억 원에 달한다.
romeok@newspim.com