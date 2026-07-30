젠큐릭스, 간암 조기검사 바이오마커 일본 특허 등록

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일본 현지 임상연구·사업 협력·체외진단 제품화 검토

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 젠큐릭스는 혈액 기반 간암 조기 발견 보조검사 '헤파이디엑스(HEPA eDX)'에 적용되는 간암 특이적 디엔에이(DNA) 메틸화 바이오마커 기술이 일본 특허로 등록됐다고 30일 밝혔다. 등록번호는 일본 특허 제7886586호다.

이번 특허는 간암 관련 표적 유전자의 CpG 부위 메틸화 수준을 측정해 간암 판별을 보조하는 기술이다. 혈액 등 환자 검체에서 간암 발생과 연관된 DNA 메틸화 변화를 검출하기 위한 조성물과 검사 방법, 키트 기술을 포함한다.

해당 바이오마커 기술은 젠큐릭스가 개발하고 있는 혈액 기반 간암 조기 발견 보조검사 헤파이디엑스에 적용된다.

젠큐릭스 로고. [사진=젠큐릭스]

헤파이디엑스는 혈장에서 추출한 세포유리 DNA의 메틸화 신호를 디지털 중합효소연쇄반응(PCR) 방식으로 정량 분석하는 비침습적 검사다. 간암 고위험군을 대상으로 시행되는 혈청 알파태아단백(AFP) 검사와 간 초음파검사를 보완하는 혈액 기반 검사로 개발되고 있다.

젠큐릭스는 이번 특허 등록으로 간암 메틸화 바이오마커 기술에 대한 일본 내 권리 기반을 확보했다. 이를 바탕으로 일본을 포함한 동아시아 지역에서 현지 임상연구와 사업 협력, 체외진단 제품화를 단계적으로 검토할 예정이다.

회사 측은 만성 B형간염과 C형간염이 간세포암의 주요 위험 요인인 만큼 동아시아 지역에서 간암 고위험군을 대상으로 한 정기 감시검사의 필요성이 이어질 것으로 보고 있다.

간암은 초기 단계에서 뚜렷한 증상이 나타나지 않는 사례가 있고 기존 AFP 검사와 초음파검사만으로 일부 초기 병변을 발견하는 데 한계가 있어, 기존 검사와 병행하는 혈액 기반 분자진단 기술의 활용 가능성이 있다고 회사 측은 설명했다.

젠큐릭스는 국내에서는 자체 유전자검사기관을 기반으로 헤파이디엑스 검사 서비스 출시를 준비한다. 해외에서는 국가별 검사체계와 인허가 환경에 맞는 사업모델을 검토할 계획이다.

한진일 젠큐릭스 연구개발본부 이사는 "이번 일본 특허 등록으로 헤파이디엑스에 적용되는 간암 특이적 메틸화 바이오마커 기술을 보호하고 해외 사업화를 위한 지식재산 기반을 확보했다"며 "동아시아 지역에서 현지 임상 근거와 사업 파트너십을 구축할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com