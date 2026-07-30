KB캐피탈, 중고 대형 세단 판매량 TOP 5 공개

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈이 30일 대형 세단 중고차 거래 분석을 통해 현대 그랜저가 지난해 7월부터 올해 6월까지 최다 판매됐다고 밝혔다.
- 그랜저·G80·K7·K8·벤츠 S-클래스 순으로 판매됐으며, 각 차종은 20~60대 연령층별로 뚜렷한 선호 차이를 보였다.
- KB캐피탈은 KB차차차와 KB스타픽 기능을 통해 대형 세단 매물 비교와 원스톱 중고차 거래를 지원하고 있다고 설명했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB캐피탈이 운영하는 중고차 거래 플랫폼 KB차차차가 지난해 7월부터 올해 6월까지 판매된 대형급 세단 중고차 거래 데이터를 분석한 결과, 현대 그랜저가 가장 많은 판매량을 기록했다고 30일 밝혔다.
판매량 순위는 1위 현대 그랜저에 이어 ▲제네시스 G80(2위) ▲기아 K7(3위) ▲기아 K8(4위) ▲메르세데스-벤츠 S-클래스(5위) 순으로 나타났다.
1위를 차지한 현대 그랜저는 실내 공간과 승차감을 바탕으로 수요가 꾸준한 국산 준대형 세단이다. 연령별 조회수 집계에서는 20대와 30대의 비중이 57.6%를 차지해 타 차종 대비 젊은 층의 관심이 높게 나타났다.
2위에 오른 제네시스 G80은 브랜드 대표 대형 세단으로 고급스러운 디자인과 편의성을 갖춘 모델이다. 연령별 조회수에서는 50대와 60대 비중이 56.6%로 가장 높아 중장년층 소비자의 선호도가 두드러졌다.
3위 기아 K7은 2021년 단종 이후에도 주행 성능과 가격 경쟁력을 바탕으로 수요를 이어가고 있다. 연령별 조회수는 40대 비중이 20.1%로 타 차종에 비해 상대적으로 높게 집계됐다.
4위 기아 K8은 디자인과 하이브리드 라인업을 강점으로 가진 준대형 세단이다. 연령별 조회수에서는 30대와 40대의 조회 비중이 37.6%로 나타났다.
5위 벤츠 S-클래스는 플래그십 대형 세단으로 승차감과 실내 구성을 갖춘 수입 모델이다. 연령별 조회수에서는 40대와 50대 비중이 62.0%로 가장 높은 수치를 기록했다.
KB캐피탈 관계자는 "KB차차차를 통해 다양한 대형 세단 매물을 비교하고 구매와 판매를 한 번에 진행할 수 있도록 지원하고 있다"며 "차량의 핵심 정보를 요약해 보여주는 KB스타픽 등 주요 기능을 활용하면 차종 간 비교가 용이할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com