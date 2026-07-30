KB캐피탈, 중고 대형 세단 판매량 TOP 5 공개

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB캐피탈이 운영하는 중고차 거래 플랫폼 KB차차차가 지난해 7월부터 올해 6월까지 판매된 대형급 세단 중고차 거래 데이터를 분석한 결과, 현대 그랜저가 가장 많은 판매량을 기록했다고 30일 밝혔다.

[사진=KB캐피탈]

판매량 순위는 1위 현대 그랜저에 이어 ▲제네시스 G80(2위) ▲기아 K7(3위) ▲기아 K8(4위) ▲메르세데스-벤츠 S-클래스(5위) 순으로 나타났다.

1위를 차지한 현대 그랜저는 실내 공간과 승차감을 바탕으로 수요가 꾸준한 국산 준대형 세단이다. 연령별 조회수 집계에서는 20대와 30대의 비중이 57.6%를 차지해 타 차종 대비 젊은 층의 관심이 높게 나타났다.

2위에 오른 제네시스 G80은 브랜드 대표 대형 세단으로 고급스러운 디자인과 편의성을 갖춘 모델이다. 연령별 조회수에서는 50대와 60대 비중이 56.6%로 가장 높아 중장년층 소비자의 선호도가 두드러졌다.

3위 기아 K7은 2021년 단종 이후에도 주행 성능과 가격 경쟁력을 바탕으로 수요를 이어가고 있다. 연령별 조회수는 40대 비중이 20.1%로 타 차종에 비해 상대적으로 높게 집계됐다.

4위 기아 K8은 디자인과 하이브리드 라인업을 강점으로 가진 준대형 세단이다. 연령별 조회수에서는 30대와 40대의 조회 비중이 37.6%로 나타났다.

5위 벤츠 S-클래스는 플래그십 대형 세단으로 승차감과 실내 구성을 갖춘 수입 모델이다. 연령별 조회수에서는 40대와 50대 비중이 62.0%로 가장 높은 수치를 기록했다.

KB캐피탈 관계자는 "KB차차차를 통해 다양한 대형 세단 매물을 비교하고 구매와 판매를 한 번에 진행할 수 있도록 지원하고 있다"며 "차량의 핵심 정보를 요약해 보여주는 KB스타픽 등 주요 기능을 활용하면 차종 간 비교가 용이할 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com