[내일날씨] 펄펄 끓는 한반도…한낮 최고 38도 폭염 지속

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 31일은 한낮 최고기온이 38도에 이르는 폭염이 이어지고 열대야도 지속될 전망이다.

30일 기상청에 따르면 오는 31일 우리나라는 전국 대부분 지역에서 체감온도가 33도 이상 올라 무덥겠다. 특히 남부지방을 중심으로 체감온도가 35도를 웃돌 전망이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 금요일인 31일은 최고 기온이 38도에 달하는 무더위가 이어질 전망이다. 사진은 30일 오전 서울 영등포구 여의대로에 아지랑이가 피어오르고 있는 모습. 2026.07.30 ryuchan0925@newspim.com

경남권은 최고 체감 온도가 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 더위가 예상되므로 야외활동 자제와 충분한 수분 섭취가 당부된다.

아침 최저기온은 21~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 27도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲포항 26도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 31~38도로 예상된다. ▲서울 34도 ▲인천 31도 ▲수원 33도 ▲춘천 34도 ▲강릉 37도 ▲청주 35도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 35도 ▲대구 37도 ▲부산 37도 ▲울산 37도 ▲포항 38도 ▲제주 34도다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 비교적 잔잔하게 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해·남해 0.5~1.5m, 서해 0.5~1.0m로 예보됐다.

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