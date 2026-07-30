KB국민카드, '캐치! 티니핑' 디자인 카드 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 30일 캐치! 티니핑 카드 2종을 출시했다
- 트래블러스 체크·스타틴즈카드에 하츄로운 생활 아트워크를 적용했다
- 캐릭터 팬·부모·Z세대 공략해 색다른 금융 경험을 제공할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 '캐치! 티니핑'을 적용한 디자인 카드 2종을 출시한다고 30일 밝혔다.
이번 신규 디자인은 'KB국민 트래블러스 체크카드'와 'KB 스타틴즈카드' 2종에 적용된다. 기존 혜택과 서비스는 동일하게 유지하면서 '캐치! 티니핑'의 '하츄로운 생활' 아트워크를 반영해 카드 외관 디자인을 차별화했다.
'KB국민 트래블러스 체크카드'는 날씨 요정 캐릭터와 함께하는 여행을 모티브로 구성해 여행이 주는 기대감과 특유의 순간을 연출했다.
'KB 스타틴즈카드'는 일상 속 순간을 주제로 밝고 친근한 느낌을 구현하여 청소년 소비층의 공감을 끌어낼 수 있도록 기획됐다.
이번 신규 플레이트는 캐릭터 팬층을 비롯해 어린 자녀를 둔 부모와 Z세대 이용자 중심으로 호응을 얻을 것으로 전망된다.
KB국민카드 관계자는 "인기 캐릭터인 캐치! 티니핑을 카드 외관에 도입해 이용자들에게 색다른 금융 경험을 제공하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 고객층의 라이프스타일과 취향을 고려한 상품을 지속 추진하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com