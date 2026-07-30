한화家 김동관 수석부회장·김동원 부회장·김동선 사장 나란히 승진

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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 한화그룹 오너가 3세인 김동관·김동원·김동선 형제가 나란히 승진하며 책임경영을 강화한다.

한화그룹은 김동관 부회장을 수석부회장으로, 김동원 한화생명 사장을 부회장으로, 김동선 한화비전 부사장을 사장으로 승진시키는 주요 경영진 인사를 다음 달 1일자로 시행한다고 30일 밝혔다.

김승연 한화그룹 회장의 장남인 김동관 수석부회장은 방산·해양·우주항공·에너지 사업을 이끌며 글로벌 시장 확대와 전략적 대형 프로젝트를 성공적으로 주도해왔다.

차남인 김동원 부회장은 한화생명을 중심으로 금융 부문의 디지털 혁신과 해외 사업 확장을 추진하며 미래 성장 기반을 강화했다. 삼남인 김동선 사장은 유통·레저·식음료 부문 확장과 함께 반도체 장비 시장 진출 등 첨단 산업 분야에서 성과를 냈다.

한화그룹은 이번 주요 경영진 승진을 계기로 각 분야의 사업 역량을 획기적으로 끌어올리고, 사업 영역 확장 등 미래 성장 동력 확보에 드라이브를 걸 계획이다.

김동관 한화 수석부회장 [사진=한화]

이날 한화그룹은 5개 계열사 신임 대표이사 내정자를 발표했다. 각사의 경영 안정화 및 중장기 성장을 위한 전략과제 수행에 최적화된 인재를 발탁했다.

한화에어로스페이스 사업부문 이부환 대표이사 내정자는 한화에어로스페이스 유럽법인장, PGM사업부장을 지낸 지상무기체계 R&D 및 해외사업 전문가다. 해외 방산 거점 구축을 주도하는 역할을 하게 된다.

한화시스템 양기원 대표이사 내정자는 ㈜한화 글로벌부문 대표와 한화임팩트 사업부문 대표를 지낸 신규 사업모델 전문가다. 우주·방산 분야 글로벌 사업 확장의 적임자로 평가받는다.

한화임팩트 사업부문 강정훈 대표이사 내정자는 현 한화토탈에너지스 대산공장장으로서 석유화학 분야의 현장 경험을 바탕으로 원가혁신 및 수익구조 개선을 이끌어낼 것으로 기대된다.

한화자산운용 임동준 대표이사 내정자는 한화자산운용 미주법인장과 전략사업Unit장을 거쳤다. 유가증권 운용 경쟁력 강화 및 대체투자 확대로 글로벌 사업 성장을 주도하게 된다.

한화세미텍 김기철 대표이사 내정자는 현 한화비전 대표로서 해외 중심 사업 재편을 성공적으로 이끌었고, 한화세미텍 대표이사를 겸직하며 반도체 장비 사업 확대 및 시장 선점을 추진할 것이다.

이번에 내정된 대표이사들은 각 사의 주주총회와 이사회 등을 거쳐 대표이사로 선임될 예정이다.

peoplekim@newspim.com