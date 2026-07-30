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단일종목 레버리지 ETF 총량규제 시동...'20% 한도' 기준 관건

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 30일 단일종목 레버리지ETF 투자액을 총 투자금의 20% 이내로 제한하는 개인별 투자한도 도입을 논의했다.
  • 정부는 기본예탁금 3000만원과 별도로 20% 한도로 고위험 상품 쏠림을 억제하고 계좌·개인·국내외 기준 등 세부 설계를 검토 중이다.
  • 또 거래비용 인상·모의거래 도입·레버리지 배율 조정 근거 마련 등으로 단일종목 레버리지 상품 규제를 강화하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

긴급 F4회의서 추가 조치 추진 논의
단일종목 레버리지 20% 한도 도입
계좌별 기준 vs 개인별 기준 쟁점
시장 안정화 위한 추가 조치 검토

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상품에 대해 전체 투자금액의 20% 이내 제한을 예시로 든 개인별 투자한도 도입을 추진한다. 기본예탁금 3000만원 적용이 투자 진입 문턱을 높이는 조치라면, 20% 한도는 개인 투자자의 고위험 상품 노출 규모 자체를 관리하는 총량 규제에 가깝다.

30일 경제당국에 따르면 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 전날 정부서울청사에서 긴급 시장상황점검회의를 주재하며 이 같은 내용의 단일종목 레버리지 상품 추가 조치를 논의했다.

회의에는 신현송 한국은행 총재와 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장, 하준경 대통령실 경제성장수석이 참석했다.

참석자들은 단일종목 레버리지 상품으로 인한 쏠림이 증시 변동성을 확대시키고 있다는 우려에 공감하고 4가지 추가 조치를 즉시 추진하기로 했다.

[AI일러스트=오종원 기자]

◆ 20% 한도, 진입규제 아닌 투자총량 관리

가장 눈에 띄는 대책은 개인별 투자한도 설정이다. 정부는 총량 관리 방안의 예시로 단일종목 레버리지 상품 투자액을 총 투자금액의 20% 이내로 제한하는 방안을 제시했다.

이는 기존에 발표한 기본예탁금 상향과 성격이 다르다. 기본예탁금 3000만원 적용은 일정 수준 이상의 투자 여력을 갖춘 투자자만 거래할 수 있도록 하는 진입규제에 가깝다.

반면 총 투자금액의 20% 이내 제한은 투자자가 이미 시장에 들어온 이후에도 특정 고위험 상품에 넣을 수 있는 자금 비중을 제한하는 방식이다.

이는 단일종목 레버리지 상품으로 자금이 과도하게 몰리는 것을 줄여 특정 상품 쏠림이 시장 변동성으로 번지는 것을 막겠다는 취지로 풀이된다.

단일종목 레버리지 상품은 특정 종목의 수익률을 일정 배율로 추종하는 구조다. 기초자산 가격이 오를 때는 수익률이 확대되지만, 하락할 때는 손실도 배율만큼 커진다. 주가 급락 국면에서는 손절성 매도와 수급 불안이 겹치며 변동성이 커질 수 우려가 있다.

◆ 계좌별인가 개인별인가...투자 한도 기준 '관건'

관건은 '총 투자금액'의 기준이다. 특정 증권사 계좌 기준으로 한도를 둘지, 금융투자업권 전체 계좌를 합산한 개인별 기준으로 볼지에 따라 규제 실효성이 달라질 수 있다.

계좌별 기준으로 설계할 경우 투자자가 여러 증권사 계좌를 활용해 한도를 분산할 수 있다. 반대로 업권 전체 개인별 기준을 적용하려면 투자자별 보유 정보 연계와 상품 범위 확정 등 세부 인프라가 필요하다.

[서울=뉴스핌] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 긴급 시장상황점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.07.29 photo@newspim.com

국내외 상품을 함께 묶을지도 쟁점이다. 국내 단일종목 레버리지 상품에만 한도가 적용될 경우 해외 단일종목 레버리지 상품으로 투자 수요가 이동할 수 있다. 정부가 앞서 기본예탁금 3000만원 적용 대상을 국내외 상품 모두로 정한 것도 이 같은 우회 가능성을 의식한 조치로 볼 수 있다.

기존 보유분을 어떻게 처리할지도 과제다. 신규 매수부터 제한할지, 기존 보유액까지 한도 산정에 포함할지에 따라 투자자 충격과 규제 효과가 달라질 수 있기 때문이다.

◆ 거래비용·모의거래도 도입...배율 조정 근거 마련

정부는 개인별 투자한도 외에도 과도한 거래행태를 제한하기 위해 관련 거래비용 부담을 높이기로 했다. 선물시장에서 운영 중인 과다호가부담금 적용 등이 예시로 제시됐다.

투자자 보호 장치도 강화한다. 현행 사전교육 외에 모의거래를 도입해 투자자가 실제 거래에 앞서 상품 구조와 손실 가능성을 확인하도록 할 방침이다.

긴급한 상황에서 당국이 시장 안정화 조치를 할 수 있는 법적 근거도 마련한다. 정부는 홍콩의 가변 레버리지 배율 사례 등을 참고해 레버리지 배율 조정 등 시장 안정 조치를 제도화하는 방안을 검토한다.

앞서 발표한 단일종목 레버리지 상품 기본예탁금 3000만원 적용은 오는 31일부터 시행된다. 국내외 단일종목 상품 모두에 적용되며, 신규 매수뿐 아니라 기존 투자자의 추가 매수에도 적용된다.

정부는 단일종목 상품 신규 상장을 잠정 중단하고 광고도 금지한 상태다. 투자자 위험 안내와 유동성공급자 및 운용사의 괴리율 관리 책임도 강화할 계획이다.

정부 관계자는 "단일종목 레버리지 상품으로 인한 쏠림이 증시 변동성을 확대시키고 있다는 우려에 공감한다"며 "책임감을 가지고 신속하고 과감하게 대응하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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