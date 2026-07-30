NH농협생명, 임직원 AX·DX 역량 강화 '2026 디지털 썸머위크' 개최

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명이 30일 임직원 AX·DX 역량 강화를 위해 7월29일~8월12일 '2026 디지털 썸머위크'를 연다고 밝혔다.
- 행사에서는 외부 전문가와 사내 담당자가 AX 적용 사례와 AI 기반 업무 혁신, 미래 기술 변화를 소개한다.
- 임직원은 AI 이미지·프롬프트·퀴즈 공유 프로그램에 참여해 AI 활용 경험과 아이디어를 교류하도록 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협생명이 임직원의 생성형 AI 업무 활용을 확대하고 AX·DX 역량을 강화하기 위해 7월 29일부터 8월 12일까지 3주간 '2026 디지털 썸머위크'를 개최한다고 30일 밝혔다.
이번 행사는 AI 기술과 금융·보험 산업 변화에 대한 임직원들의 이해도를 높이고, 실무 전반에서 AI 활용 범위를 넓히고자 마련됐다.
교육 프로그램은 매주 수요일 NH농협생명 본사 대회의실에서 총 3회에 걸쳐 열린다. ▲AX 비즈니스 ▲AX 워크포스 ▲AX 테크놀로지를 주제로 LG CNS와 업스테이지 등 외부 전문가 및 사내 AI 담당자가 참여해 AX 적용 사례와 AI 기반 업무 혁신 방안, 미래 기술 변화 등을 소개할 예정이다.
이와 함께 임직원이 직접 참여하는 공유형 프로그램도 운영된다. 전용 웹페이지를 통해 생성형 AI로 제작한 업무 관련 이미지를 공유하는 'AI Creative 챌린지'를 비롯해 실제 업무에 적용한 프롬프트를 공유하는 '내 업무 AI Prompt', 'AX·DX 퀴즈' 등을 실시해 임직원 간 AI 활용 경험과 아이디어를 교류할 수 있도록 했다.
박종탁 NH농협생명 경영기획부문 부사장은 "AX 전환은 새로운 기술 도입에 그치지 않고 임직원 모두가 AI를 이해해 업무에 적용하는 것에서 출발한다"며 "이번 행사를 계기로 직원들이 AI를 경험하고 실무 혁신으로 이어갈 수 있기를 기대한다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com