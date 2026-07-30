경찰청장 대행, 외국인 관광객 밀집 지역·노인보호구역 치안 현장 점검

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 여름 휴가철을 맞아 외국인 관광객 밀집 지역과 노인보호구역을 찾아 범죄 예방 및 고령 보행자 교통안전 대책을 점검했다.

30일 유재성 경찰청장 직무대행은 서울 삼성동 코엑스와 마포 용강노인복지관 등 치안현장을 방문해 범죄예방 및 교통안전 시설과 활동들을 직접 둘러봤다.

[사진=경찰청] 30일 유재성 경찰청장 직무대행이 서울 강남구 삼성동 코엑스를 방문해 민생치안을 점검하고 있다. 2026.07.30

유 직무대행은 코엑스에서 외국인 관광객의 안전 확보를 위해 서울경찰청 광역예방순찰대(외사팀)와 함께 합동순찰했다. 또 별마당도서관과 코엑스몰 등 주요 시설을 둘러보며 범죄와 안전 취약요소가 없는지 점검했다.

유 대행은 "외국인들이 언어와 문화의 차이로 인한 불편이 없도록 적극적인 활동을 해 달라"며 "전문역량을 갖춘 광역예방순찰대 외사팀이 외국인 안전활동에 선도적인 역할을 해 달라"고 당부했다.

이후 유 대행은 마포 용강노인복지관을 찾아 노인 보호구역 내 보행안전시설 및 고령 보행자 교통안전정책 추진 현황을 점검했다.

유 직무대행은 현장에 동행한 서울경찰청 생활안전교통부장, 마포경찰서장에게 여름철 무더위나 폭우 등으로 인한 사고 예방을 위해 방호울타리·과속방지시설 등을 철저히 점검해달라고 당부했다. 유 대행은 마포구청·한국도로교통공단·삼성화재 등 유관기관에도 고령 보행자 교통안전을 위한 시설개선과 안전활동에 많은 관심과 협조를 부탁했다.

[사진=경찰청] 30일 유재성 경찰청장 직무대행이 마포 용강노인복지관을 방문했다. 2026.07.30

유 대행은 마포구 거주 어르신들을 만난 자리에서 "무더위와 장마 등으로 어르신들의 주의력이 떨어지면 교통사고 발생이 증가할 우려가 있다"며 "무리한 야외활동은 자제하며, 야간 외출 시에는 밝은 옷을 착용하고 길을 건널 때에는 횡단보도 신호를 꼭 지켜주시길 부탁드린다"고 당부했다.

calebcao@newspim.com