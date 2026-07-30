NC AI, 씨메스로보틱스와 피지컬 AI 로봇 공동개발

제조·물류 산업 자동화 솔루션 개발 협력

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI와 씨메스로보틱스가 29일 피지컬 AI 기반 로보틱스 솔루션 개발을 위한 업무협약을 체결했다.

두 회사는 제조·물류 산업에 적용 가능한 차세대 로보틱스 솔루션을 공동 개발하기로 했다. NC AI의 AI 기술과 씨메스로보틱스의 로보틱스 역량을 결합해 공동 연구개발, 핵심 기술 공유, 차세대 솔루션 발굴 등을 추진한다.

NC AI와 씨메스로보틱스가 29일 피지컬 AI 기반 로보틱스 솔루션 개발을 위한 업무협약을 체결했다. [사진= NC AI]

NC AI는 현실 세계의 물리 법칙과 환경 변화를 이해하고 미래 상태를 예측하는 월드모델 기술과 로봇의 범용 지능 구현을 위한 로봇파운데이션모델(RFM) 기술을 제공한다. 이를 통해 로봇이 주변 환경을 정교하게 이해하고 자율적으로 의사결정을 수행할 수 있도록 한다.

씨메스로보틱스는 제조·물류 현장에서 축적한 데이터로 학습된 비전파운데이션모델(VFM), RFM 등 지능형 로봇 솔루션 운영 경험과 정밀 로봇 제어 기술을 바탕으로 AI 모델의 산업 현장 실증과 고도화를 담당한다.

양사는 산업 현장에서 확보한 데이터를 AI 학습과 시뮬레이션 환경 구축에 활용하고 학습된 AI 모델을 로봇 시스템에 적용하는 선순환 개발 체계를 구축할 계획이다. 이를 통해 학습 데이터 확보와 시뮬레이션에서 실제 환경으로의 전환 문제를 해결하고 산업 현장에 곧바로 적용 가능한 지능형 로보틱스 기술 개발을 가속화한다는 목표다.

NC AI는 올해 초 월드모델 연구 성과를 발표하며 글로벌 수준의 성능을 4분의 1 수준의 컴퓨팅 자원으로 구현했다. 씨메스로보틱스는 물류·제조 현장의 비정형 작업을 자동화하는 솔루션을 공급하며 3D 비전 학습 및 로봇 운영 데이터를 보유하고 있다.

이연수 NC AI 대표는 "씨메스로보틱스와의 협력은 양사의 핵심 기술 역량을 바탕으로 피지컬 AI의 실제 산업 적용을 확대하고 제조·물류 환경의 지능형 자동화를 앞당기는 중요한 계기가 될 것"이라며 "산업 현장의 복잡한 과제를 해결하고 새로운 혁신을 이끌 차세대 피지컬 AI 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.



이성호 씨메스로보틱스 대표이사는 "이번 NC AI와의 협약을 통해 국내 피지컬 AI 핵심 파트너와 협력 생태계를 구성하게 됐다"며 "씨메스로보틱스의 피지컬 AI가 NC AI의 강력한 AI 소프트웨어와 결합될 때 실제 산업 현장에서 곧바로 활용 가능한 지능형 자동화 솔루션이 완성된다. 이번 협약은 단순한 파트너십이 아니라 현장 데이터와 기술이 오가는 협력 모델"이라고 강조했다.

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