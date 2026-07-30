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통신 3사, 여름 휴가철 할인 경쟁…요금·로밍부터 외식·여행 혜택까지

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  • 이동통신 3사가 30일 여름휴가·성수기 맞춰 통신요금·멤버십·해외로밍 혜택을 확대했다
  • SK텔레콤·KT·LG유플러스는 8월 한 달간 요금제 할인, 청년·VIP 맞춤 멤버십, 여행·레저·로밍 지원을 강화했다
  • 통신 3사는 알뜰폰·유통망·정보통신공사업계와 상생 정책도 병행해 통신 생태계 전반 지원에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

과기정통부와 통신 3사 대표 회동 민생 안정 후속 조치

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 이동통신사 3사가 여름 휴가철과 소비 성수기를 맞아 통신요금 할인과 멤버십 혜택, 해외 로밍 지원 등을 대폭 확대한다.

이는 지난 23일 과학기술정보통신부와 통신 3사 최고경영자(CEO) 간담회에서 마련한 민생 안정 지원 방안의 후속 조치로 고객의 통신비 부담을 줄이고 여행·외식·문화생활 등 일상에서 체감할 수 있는 혜택을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

이동통신사 3사가 여름 휴가철과 소비 성수기를 맞아 통신요금 할인과 멤버십 혜택, 해외 로밍 지원 등을 대폭 확대한다. [사진= SK텔레콤]

SK텔레콤은 8~9월 에어(air) 요금제와 T멤버십 혜택을 확대한다. 8월 7일부터 31일까지 에어 요금제 신규 가입 고객에게 월정액의 70% 수준의 포인트를 최대 12개월간 지급하며 기존 가입자의 포인트 요금 납부 한도도 연말까지 확대한다. 특히 데이터 무제한 '에어 X(5G)' 요금제는 보유 포인트 전액으로 통신요금을 납부할 수 있도록 했다.

온라인 가입 고객을 위한 혜택도 마련했다. 8월 1일부터 9월 30일까지 에어 요금제 신규 가입자는 eSIM 발급 비용을 면제받고 T다이렉트샵에서 회선만 개통하는 고객도 eSIM 다운로드 비용이 면제된다.

T멤버십 혜택도 강화된다. 8월 한 달간 'T day 브랜드 위크'를 신설해 뚜레쥬르, 도미노피자, 11번가 할인 혜택을 제공하고 13~34세 고객 대상 '영 위크'를 통해 콘텐츠·외식·편의점 할인도 추가한다.

VIP 고객 대상 '해피아워'와 방콕·나트랑·괌, 후쿠오카·도쿄·오사카 등 해외 여행지 할인 혜택도 마련했다. 청년 고객에게는 8월 한 달간 CGV 영화 50% 할인 혜택을 기존 월 1장에서 2장으로 확대한다.

KT는 여름 휴가철 고객 수요에 맞춘 여행·레저 중심의 멤버십 혜택과 로밍 지원을 강화한다.
8월 3일부터 31일까지 '케.멤.페(KT 멤버십 페스타)'를 통해 공항라운지 1만원 할인, 캐리비안베이 본인 및 동반 1인 50% 할인, 롯데렌터카 G car 60% 할인, 아고다 숙박 할인, GS칼텍스 주유 할인 등을 제공한다.

배달의민족, 배스킨라빈스, 공차 등 생활밀착형 할인과 뮤지컬·전시 할인, 영화 시사회 초청 이벤트도 함께 운영한다.

해외여행 고객을 위해서는 동남아 알뜰로밍 상품을 출시하고, '함께쓰는 로밍' 이용 고객에게 데이터 50% 추가 제공, 공항라운지 할인과 그랩(Grab) 트래블패스 무료 제공, 네이버페이 해외 QR결제 혜택 등을 지원한다.

요금제 혜택도 확대한다. 8월 한 달간 온라인 전용 '요고 61·69' 요금제 신규 가입 고객에게 첫 달 요금 상당을 페이백 형태로 제공하고 청년층 데이터 2배 제공과 장기 고객 문화 혜택, 고령층 추가 데이터 지원 등 맞춤형 혜택도 이어간다.

LG유플러스는 해외 로밍과 생활형 멤버십, 청년 고객 지원에 집중했다. AI 통화 서비스 '익시오(ixi-O)' 기반의 '익시오 로밍콜'을 통해 해외에서도 와이파이만 연결되면 별도 통화료 없이 국내외 음성통화를 이용할 수 있도록 했다.

가족 단위 여행객에게는 로밍패스 나눠쓰기 가입 시 대표자에게 추가 3GB 데이터를 제공하고 태블릿 로밍 지원도 확대한다.

청년 고객에게는 '유쓰(Uth)' 멤버십과 최대 2GB 로밍 데이터, 일본 현지 혜택 등을 제공하며 총상금 1억원 규모의 '유쓰 AI 쇼츠 페스티벌'도 개최한다.

생활 혜택도 강화했다. 8월부터 U+멤버십 '유플투쁠'을 통해 외식·쇼핑·문화·레저 등 52종의 혜택을 운영한다.

아웃백 25% 할인, 도미노피자 50% 할인, 배스킨라빈스 할인, 컬리 쿠폰, 오션월드와 서울랜드 할인 등을 제공하며 롱블랙과 아이콘골프 등 신규 제휴사도 추가했다.

이와 함께 춘천 레고랜드 워터풀파티와 화담숲 체험 프로그램 등 지역 관광 연계 혜택을 마련하고 10년 이상 장기 고객과 VVIP 고객을 대상으로 뮤지컬 '디어 에반 핸슨' 초청 행사 등 차별화된 프로그램도 운영할 계획이다.

통신 3사는 고객 혜택 확대와 함께 알뜰폰 사업자와의 상생, 유통망 및 정보통신공사업계 지원 등 통신 생태계 전반의 상생 정책도 함께 추진할 방침이다.

origin@newspim.com

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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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