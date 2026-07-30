[컨콜] 포스코홀딩스 "리튬 투자 4년 뒤 본격 이익…배당 감소분 넘어설 것"

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코홀딩스가 상장 자회사 지분 매각에 따른 배당 감소분을 약 4년간 보전한 뒤 리튬 사업에서 창출되는 이익으로 주주환원을 확대하겠다는 구상을 밝혔다.

포스코홀딩스는 30일 열린 2026년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 상장 자회사 지분 매각대금의 90%를 고수익 성장사업에 재투자하고 나머지 10%를 자사주 매입·소각에 사용할 계획이라고 설명했다.

호주 미네랄 리소스사가 보유·운영 중인 서호주 워지나(Wodgina) 리튬 광산 [사진=포스코홀딩스]

회사가 예상한 상장 자회사 지분 매각대금은 약 3조5000억원이다. 이 가운데 10%인 약 3500억원을 주주환원에 활용한다.

포스코홀딩스는 지분 매각으로 지배주주 순이익이 연간 약 2000억원 감소할 것으로 추산했다. 현재 주주환원율 35~40%를 적용하면 연간 배당 감소액은 약 800억원으로, 3500억원은 약 4년간의 배당 감소분을 한꺼번에 보전하는 규모다.

회사는 리튬 3·4단계 공장에 투자할 경우 건설과 가동 안정화 기간을 포함해 약 4년 뒤부터 본격적인 이익 창출이 가능할 것으로 보고 있다.

포스코홀딩스 관계자는 "리튬 가격이 톤당 2만달러 수준이면 리튬 사업에서 40% 중반의 영업이익률을 달성할 수 있다고 판단한다"며 "4년 이후에는 신규 투자 사업의 이익으로 더 높은 배당이 가능할 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com