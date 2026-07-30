전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.30 (목) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

실적보다 공포가 앞섰다…센터장 7인 "바닥 근접, 반등 열쇠는 금리·AI·수급"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 7개 증권사 리서치센터장들이 30일 코스피 급락 원인을 펀더멘털보다 수급 붕괴와 투자심리 위축에서 찾았다.
  • 센터장들은 현 주가가 금융위기 때보다 낮은 수준으로 실적 대비 과도한 공포가 반영됐다고 진단했다.
  • 시장 반등과 반도체·AI 인프라 업종 회복을 위해서는 미국 금리 안정, AI 투자 지속 확인, 외국인 수급 회복이 필요하다고 말했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 투자 우려·中 반도체·외국인 매도 겹치며 변동성 확대
수급 충격에 투자심리 붕괴…"매도보다 보유·분할매수 구간"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 이달 들어 30% 넘게 급락하며 역대 최고 수준의 변동성을 기록한 가운데 증권가는 이번 조정의 본질을 기업 실적 악화보다 투자심리와 수급 붕괴에서 찾았다. 반도체 업황에 대한 의구심과 미국 장기금리 상승, 중국 반도체 증설 우려가 동시에 불거진 상황에서 외국인 매도와 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 낙폭을 키웠다는 분석이다.

30일 뉴스핌이 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 등 국내 주요 7개 증권사 리서치센터장을 대상으로 최근 증시 변동성 원인과 향후 시장 방향성을 긴급 진단한 결과, 센터장들은 "펀더멘털보다 수급 충격이 시장을 흔들었다"는 데 의견을 같이했다.

사진은 30일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸 모습. 이날 코스피는 전장 종가보다 18.53포인트(0.32%) 상승한 5681.7로, 코스닥은 전장 종가보다 7.96포인트(1.20%) 하락한 654.72로 거래를 시작했다. [사진=뉴스핌DB]

◆ "실적보다 수급이 흔들었다"…AI 우려보다 커진 변동성

센터장들은 이번 변동성의 원인으로 AI 투자 회수 우려와 중국 반도체 증설, 미국 금리 상승 등을 꼽으면서도 실제 낙폭을 키운 것은 수급이라고 입을 모았다. 박연주 미래에셋증권 리서치센터장은 "AI 투자 피크 아웃 논란, 중국 반도체 증설 우려 등 펀더멘털 이슈도 있지만 조정 폭이 큰 부분은 변동성이 확대되면서 투자심리가 축소되는 등 수급적인 요인이 크다"고 말했다.

최현재 유안타증권 리서치센터장은 "트럼프발 정치·지정학 불확실성 재점화가 촉발한 고유가·고물가·고금리 리스크의 재심화에 높아진 금리가 AI 투자의 자금조달 부담 우려로 번지며 반도체 중심의 투자심리를 흔들었고, 단일종목 레버리지 ETF발 수급 증폭 구조가 낙폭을 실제 악재 이상으로 키웠다"며 "펀더멘털 훼손이 아니라 심리와 수급이 실적을 압도한 조정이었다"고 분석했다.

조수홍 NH투자증권 리서치본부장은 "AI 설비투자(CAPEX) 지속 가능성에 대한 의구심, 중국 반도체 굴기에 대한 우려, 중동의 지정학적 리스크, 금리 인상 가능성 등이 복합적으로 작용한 결과"라면서도 "명확한 악재 요인이 존재하지 않고 펀더멘털이 아닌 수급이 주도하는 장세에서 반복된 급락이 투자 심리를 위축시키며 수급 요인이 더 큰 영향을 미친 것"이라고 설명했다.

◆ "금융위기보다 싸다"…악재보다 공포가 앞선 시장

급락 원인을 수급에서 찾은 만큼 현재 주가 수준도 실제 펀더멘털보다 과도하게 낮아졌다는 평가가 많았다. 박영훈 한화투자증권 리서치센터장은 시장이 바닥권에 근접했다고 짚으며 "반도체 사이클에 대한 의구심이 과도하게 반영된 결과이며, 이 외 모든 리스크는 충분히 반영됐다"고 말했다.

이진우 메리츠증권 리서치센터장은 "실적 추정치 신뢰 훼손과 모멘텀 부재에 따라 하방 변동성이 강화됐지만 이번 조정은 예상할 수 없었던 수준이며 악재 대비 과도하다"며 "28일 기준 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 5.13배로 글로벌 금융위기 당시 최저치인 6.27배보다 낮다"고 진단했다.

유안타증권도 현 지수가 금융위기 당시 평균 수준을 웃도는 실적 충격을 선반영한 상태라고 설명했다. 최현재 센터장은 "중국 반도체 추격이나 AI 투자 회수 우려도 과잉 반영돼 있다"며 "미반영 리스크는 찾기 어려운 국면이나 중동 확전이 유가를 재차 밀어 올리는 시나리오가 잠복 변수"라고 지적했다.

SK하이닉스의 LPDDR5X CAMM2 메모리 모듈 위에 놓인 12단 HBM3E 메모리 칩(가운데) [사진=블룸버그통신]

◆ "반등 조건은 금리 안정·AI 확인·외국인 복귀"

센터장들은 시장 반등을 위해서는 미국 금리 안정과 AI 투자 지속 확인, 외국인 수급 회복이 필요하다고 입을 모았다. 박영훈 센터장은 "미국 10년물 국채금리가 4.5% 이하로 내려가면 안정적이라고 본다"며 "4.7% 위에서 오래 머물면 국내 증시에 부정적"이라고 전했다.

최현재 센터장은 "첫째도 둘째도 물가"라며 "8~9월 중 확인될 미국 물가지표의 피크아웃 전환과 이를 통한 미국 연방준비제도(연준) 금리 인상 우려의 경감이 추세 반전의 결정 변수"라고 밝혔다. 이어 "2분기 실적 시즌을 통한 AI·반도체 이익 체력의 재확인, 레버리지 ETF 보완 조치의 실효성 확보, 지정학 불확실성 완화가 뒤따르면 가격조정 이후의 기간조정마저 끊어낼 수 있다"고 덧붙였다.

외국인 수급도 변수다. 박연주 센터장은 "한국 시장의 변동성이 너무 커지면서 투자 심리가 위축되고 예측이 어려워진 점이 외국인 매도의 한 요인"이라며 "펀더멘털에 따라 주가가 움직이는 정상적인 시장 상황으로의 복귀가 필요하다"고 강조했다.

◆ "매도보다 보유"…반도체·AI 인프라 회복 가능성

센터장들은 가장 먼저 회복할 업종으로는 반도체를 꼽았다. 박연주 센터장은 "빅테크의 경우 AI 투자가 생존의 문제이기 때문에 관련 투자를 지속할 가능성이 높다"며 "견조한 펀더멘털에 비해 주가 하락 폭이 과도한 반도체 업종의 회복 탄력이 높을 것"이라고 전망했다.

조수홍 본부장은 "주가는 결국 펀더멘털을 따라가고 위축된 심리는 확실한 수익을 선호한다"며 "그 지점이 이익 가시성이 높은 업종으로 AI 인프라(반도체·전력기기)는 이익과 주가가 함께 반응하는 영역"이라고 말했다.

신승진 삼성증권 투자정보팀장은 "현재는 보유 혹은 매수의 영역이지 매도의 시기는 아니라고 판단한다"며 "메모리 반도체 사이클 확대와 이익 변동성 완화가 확인되고 빅테크 실적 발표에서 AI 투자 사이클이 재확인된다면 시장이 반등할 것"이라고 내다봤다.

일각에서는 반도체 업종의 회복 역시 거시 변수 안정과 수급 개선이 전제돼야 한다는 조언도 나온다. 유종우 한국투자증권 리서치본부장은 "단기 급락에 따른 저가 매력은 존재하지만, 회복 후 일정 기간 박스권 유지 가능성이 있다"며 "중동 전쟁 종료에 따른 인플레 우려 완화와 반도체 회복, 국내 수급 개선이 필요하다"고 강조했다.

rkgml925@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
사진
李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동