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국회, '보완수사권 폐지' 형소법 개정안 본회의 상정…국민의힘 필리버스터 돌입

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  • 더불어민주당이 30일 형사소송법 개정안을 상정해 검찰 직접수사권을 폐지했다
  • 김승원 의원은 수사·기소 분리와 국민 기본권 보호를 위한 개정이라 설명했다
  • 국민의힘은 보완수사권 사실상 폐지라며 규탄대회 후 필리버스터로 반발했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민의힘 "보완수사권 사실상 폐지" 반발…주호영 첫 주자
선관위 특검법은 찬성 226표 통과…국조특위 연장

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 검사의 보완수사권 폐지 내용이 담긴 형사소송법 개정안이 30일 국회 본회의에 상정됐다. 국민의힘은 본회의 전 규탄대회에 나선 데 이어 상정 직후 무제한토론(필리버스터)에 돌입했다.

국회는 이날 오후 본회의에서 형사소송법 일부개정법률안 대안을 상정했다. 개정안은 검사의 직접 수사권을 폐지하고 사법경찰관을 수사의 주체로 일원화하는 내용을 골자로 한다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기가 = 정점식 국민의힘 원내대표가 30일 오후 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 더불어민주당의 보완수사권 폐지 강행 처리 규탄대회에서 발언을 하고 있다. 2026.7.30 jk31@newspim.co

◆ 형소법 상정에 국민의힘 필리버스터…"보완수사권 폐지" 반발

법안을 제안설명한 김승원 더불어민주당 의원은 검찰청 폐지와 중대범죄수사청 설치에 맞춰 수사와 기소를 분리하고, 수사기관과 공소기관의 권한 관계를 새롭게 정립하려는 취지라고 설명했다.

개정안은 검사에게 보완수사 요구권, 시정조치 요구권, 재수사 요구권을 부여했다. 필요한 경우 상급 수사관서나 다른 수사기관을 지정해 보완수사 또는 재수사를 요구할 수 있도록 하는 내용도 담겼다.

김 의원은 "70년 만에 국민 기본권을 더욱 두텁게 보호하는 개정안"이라며 "수사와 기소를 분리하고 수사기관과 공소기관의 권한과 상호 관계를 새롭게 정립하려는 내용"이라고 설명했다.

김 의원은 공소기각 조항과 관련해 "중대한 위법 수사에 기해 공소가 제기된 경우, 소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기된 경우 법원이 공소기각 판결을 할 수 있도록 한 것"이라며 "대법원이 수십 년간 확립한 법리를 반영한 헌법적 안전장치"라고 주장했다.

또 "특정인을 위한 졸속 개정이라는 악의적 프레임에 의한 정치적 공세는 결코 사실이 아니다"라고 말했다.

반면 국민의힘은 검사가 직접 보완수사를 하지 못하고 경찰에 요구만 할 수 있도록 한 것은 사실상 보완수사권 폐지라고 반발하고 있다. 경찰 수사에서 미진한 부분이 발생해도 검사가 직접 보완하지 못하면 사건 실체 규명과 범죄 피해자 보호가 어려워질 수 있다는 주장이다.

국민의힘은 본회의에 앞서 국회 본관 로텐더홀에서 규탄대회를 열었다. 이후 개정안이 상정되자 필리버스터에 들어갔다. 첫 토론자로는 주호영 국민의힘 의원이 나섰다.

21일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제1차 본회의에서 윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)이 국민의힘이 불참한 채 재석 173명 전원 찬성으로 가결된 후 산회가 선포되자 의원들이 본회의장을 나서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 선관위 특검법 통과·국조특위 연장…김정재 성평등가족위원장 선출

한편 이날 본회의에서는 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사법도 처리됐다. 해당 법안은 재석 228인 중 찬성 226인, 반대 2인으로 가결됐다.

특검법은 지난 6월 3일 지방선거 당시 투표용지 부족으로 투표가 중단·지연되거나 유권자가 투표권을 행사하지 못한 의혹 등을 특별검사가 수사하도록 하는 내용이다. 수사 기간은 준비기간 20일, 기본 수사기간 90일, 1차 연장 30일, 2차 연장 30일 등 최대 170일로 규정됐다.

국회는 같은 사안을 다루는 국정조사특별위원회 활동 기간 연장의 건도 재석 225인 전원 찬성으로 가결했다. 국조특위 활동 기간은 당초 8월 1일까지였으나 송파구 개표소 등 공개 재검표와 현장검증, 관련자 추가 조사를 위해 8월 30일까지 30일 연장됐다.

이날 본회의에 앞서 김정재 국민의힘 의원은 성평등가족위원장으로 선출됐다. 김 의원은 총 투표수 247표 중 211표를 얻었다.

oneway@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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