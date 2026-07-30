네오티스 권상훈 대표, 자사주 1만3500주 추가 매입

AI 핵심 요약beta
- 네오티스 권상훈 대표가 30일 자사주 1만3500주를 추가 매입했다
- 이번 매입으로 권 대표 지분율은 12.80%에서 12.90%로 상승했다
- AI 산업 성장으로 마이크로비트 수요 증가해 생산능력 확대 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 가공 전문기업 네오티스의 권상훈 대표이사가 자사주 1만3500주를 추가 매입했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 매입으로 권 대표의 보유주식은 176만5876주에서 177만9376주로 증가했으며, 지분율은 12.80%에서 12.90%로 0.10%포인트 올랐다.
네오티스에 따르면 이번 지분 매입은 책임경영 의지를 나타낸 것이다. 네오티스는 인쇄회로기판(PCB) 가공에 사용되는 초정밀 절삭 공구인 마이크로비트를 생산하고 있다.
지난해 마이크로비트 매출은 229억원으로 전년 대비 42.2% 증가했으며, 같은 기간 수출액도 7억2500만원으로 전년 대비 31.5배 늘었다. 올해 1분기 마이크로비트 매출은 전년 동기 대비 71% 증가했다.
권상훈 대표는 "인공지능(AI) 산업 성장과 함께 마이크로비트 수요가 지속적으로 증가하고 있다"며 "생산능력 확대와 고객사 대응을 통해 올해 사상 최대 실적을 달성할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 회사는 고객사 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대를 검토하고 있다.
nylee54@newspim.com