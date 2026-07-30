로보티즈 "美 FCC 인증 기반 북미 시장 공략 강화"

신규 액추에이터·로봇핸드도 FCC 인증 확보

북미 매출 비중 44%…미국 시장 공략 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 휴머노이드 로봇 전문기업 로보티즈는 미국 연방통신위원회(FCC) 인증을 확보한 로봇 핵심부품을 앞세워 북미 시장 공략을 확대한다고 30일 밝혔다.

회사는 로봇 구동 핵심부품인 액추에이터 '다이나믹셀(DYNAMIXEL)'이 10여 년 전부터 FCC 인증을 획득해 미국 시장에 공급되고 있으며, 신규 액추에이터 제품군과 로봇핸드도 FCC 인증을 확보했다고 설명했다. 휴머노이드 플랫폼 역시 인증 절차를 진행 중이다.

이번 발표는 미국 FCC가 국가 안보를 이유로 일부 중국산 로봇에 대한 장비 승인 제한 방침을 내놓은 가운데 나왔다. 회사는 북미 시장에서 보안성과 인증 경쟁력이 중요해지는 환경 속에서 사업 기회가 확대될 것으로 기대하고 있다.

로보티즈 액추에이터: 다이나믹셀(DYNAMIXEL)의 다양한 라인업. [사진=로보티즈]

로보티즈는 지난해 해외 매출의 약 44%가 북미 지역에서 발생했다고 밝혔다. 전체 매출의 80% 이상이 해외에서 발생하는 수출 중심 사업 구조를 갖추고 있으며, 올해 상반기에도 북미 매출이 증가세를 이어가고 있다고 설명했다.

주력 제품인 다이나믹셀은 휴머노이드와 산업용 로봇, 서비스 로봇 등에 적용되는 액추에이터다. 회사는 기존 제품뿐 아니라 신규 액추에이터와 로봇핸드까지 FCC 인증을 확보하면서 미국 시장에서 제품군을 확대하고 있으며, 향후 휴머노이드 플랫폼 인증까지 완료되면 완성형 로봇 시스템으로 사업 영역을 넓힐 계획이다.

회사 관계자는 "북미 시장에서는 보안성과 신뢰성을 갖춘 로봇 핵심부품에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "다이나믹셀은 이미 FCC 인증을 기반으로 미국 시장에서 공급 실적을 쌓아왔으며, 이를 바탕으로 북미 고객사 확대에 적극 나설 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com