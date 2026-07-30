[컨콜] LG전자 "상반기 AI 데이터센터 냉각 수주 6000억원 확보"

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 30일 상반기 AI데이터센터 냉각솔루션 6000억원 수주를 확보했다고 밝혔다.
- 상반기 전체 수주액은 9500억원에 달해 연말까지 추가 프로젝트 수주를 추진하고 있다.
- 이에 맞춰 국내외 생산능력 증설과 엔비디아 인증 액체냉각 설비로 해외 수주 경쟁력을 강화하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 올해 상반기 인공지능(AI) 데이터센터 냉각 솔루션 사업에서 6000억원 규모의 수주를 확보했다. 늘어나는 해외 수요에 대응하기 위해 국내외 생산능력도 확대한다.
LG전자는 30일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "해외 수주 성과가 하나둘 구체화되고 있다"며 "상반기 수주액이 9500억원에 달해 현재 생산을 진행하고 있으며 연말까지 추가 AI 데이터센터 프로젝트 수주를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.
AI 데이터센터 냉각 수요가 급증하면서 기존 공급망에 병목이 발생하자 글로벌 사업자들이 제품 경쟁력과 안정적인 공급 능력을 갖춘 신규 업체를 찾고 있다는 설명이다. LG전자는 기존 고객사로부터 품질과 적기 공급 역량에 대한 긍정적인 평가를 받고 있다고 강조했다.
LG전자는 "수주 물량에 대응하기 위한 국내외 생산능력 증설을 추진하고 해외 고객 대상 수주 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다. 이어 "최근 액체냉각 핵심 설비인 냉각수분배장치(CDU) 일부 모델이 엔비디아 인증을 받았으며 추가 제품 인증도 순조롭게 진행되고 있다"고 덧붙였다.
mkyo@newspim.com