[컨콜] LG전자 "하반기 국내 최대 로봇 데이터팩토리 가동…액추에이터 수주 나선다"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 하반기 국내 최대 규모의 로봇 학습용 데이터팩토리를 가동하고 로봇 핵심부품인 액추에이터의 외부 수주에 나선다. 흩어져 있던 로봇 관련 조직과 역량을 한곳에 모으고 데이터 확보부터 핵심부품 생산까지 자체 생태계를 구축해 로보틱스 사업화에 속도를 낸다는 전략이다.

LG전자는 30일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "로보틱스 사업을 체계적이고 속도감 있게 추진하기 위해 로보틱스사업센터를 신설했다"며 "사업개발과 영업, 공급망, 제조 등 로봇 사업화 전반을 완결적으로 추진할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

여의도 LG 트윈타워 [사진=LG]

LG전자는 하반기 가동을 목표로 서울 양재 연구개발(R&D)캠퍼스에 국내 최대 규모의 로봇 데이터팩토리를 구축하고 있다. 로보틱스사업센터는 사업개발·영업·운영 기능을 갖춘 최고경영자(CEO) 직속 조직으로, 데이터팩토리 전담 조직도 산하에 두고 있다.

데이터팩토리에는 기술검증과 실증을 위해 생산 중인 휴머노이드형 홈로봇 'LG 클로이드'를 순차적으로 투입한다. LG전자는 로봇이 물건을 집거나 옮기는 등 다양한 작업을 반복하도록 해 실제 생활환경에서 활용할 수 있는 고품질 학습 데이터를 확보할 계획이다.

LG전자는 "확보한 데이터를 활용해 로봇 파운데이션 모델을 고도화하고 국내외 파트너사와의 협업도 가속화할 것"이라고 설명했다. 클로이드는 양팔과 다섯 손가락을 이용해 집안일을 수행하도록 개발 중인 홈로봇이다.

로봇의 관절과 근육 역할을 하는 액추에이터 사업도 본격화한다. LG전자는 "파일럿 생산라인 구축을 완료해 현재 로봇용 액추에이터를 생산하고 있다"며 "하반기부터 잠재 고객을 대상으로 수주 활동을 시작할 것"이라고 밝혔다.

이어 "수주 가시성이 확보되는 수준과 연계해 본격적인 양산체제 구축도 속도감 있게 추진하겠다"고 덧붙였다. LG전자는 가전과 공조사업에서 60년 이상 축적한 모터 기술을 기반으로 액추에이터를 자체 설계·생산하고 외부 로봇 기업에 공급하는 부품 사업으로 확대할 방침이다.

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