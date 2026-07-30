[컨콜] 삼성SDS "AI 인프라 7배 확대…엔비디아 GPU도 3분기 풀가동"

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 30일 AI 인프라를 2031년 800MW로 확대하겠다고 밝혔다.
- 삼성SDS는 데이터센터 직접 구축·투자·DBO 3가지 방식으로 AI 인프라 사업을 확장하고 있다.
- 삼성SDS는 3월 도입한 엔비디아 B300 GPU를 3분기부터 완전가동하며 공급 규모를 늘리겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성SDS가 인공지능(AI) 인프라 규모를 현재 110메가와트(MW)에서 2031년 800MW 이상으로 7배 넘게 확대한다. 최근 도입한 엔비디아 B300 그래픽처리장치(GPU)도 수요가 빠르게 늘면서 올해 3분기부터 완전가동에 들어갈 전망이다.
이준희 삼성SDS 대표는 30일 열린 2026년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "AI 인프라를 2029년 230MW, 2031년 800MW 이상으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.
삼성SDS는 직접 데이터센터를 짓고 운영하는 설비투자형과 전략적 지분 투자형, 데이터센터의 설계·구축·운영을 맡는 DBO형 등 세 가지 방식으로 AI 인프라 사업을 확대한다. DBO 사업은 올해 1분기 첫 수주를 확보했으며, 2분기에도 여러 사업이 구체화되고 있다.
GPU 사업도 속도를 낸다. 삼성SDS가 지난 3월 국내 최초로 도입한 엔비디아 B300은 고객 수요가 빠르게 증가하면서 현재 남은 공급 물량이 제한적인 상황이다.
이 대표는 "B300은 3분기부터 완전가동될 것으로 예상한다"며 "최신 GPU에 대한 견고한 수요를 확인한 만큼 공급 규모를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com