문체위, 축구협회 청문회 열고 정몽규·홍명보 질타...결과 없이 끝난 청문회

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=문화체육관광위원회(문체위)가 대한축구협회의 행정 문제를 지적하기 위해 청문회를 열었다. 하지만 일부 질문 가운데는 이날 청문회의 본질에서 벗어났다는 지적을 받았다.

문체위는 30일 서울 여의도 국회에서 축구협회 청문회를 열었다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 증인 선서문을 제출한 뒤 증인석에 착석하고 있다. 오른쪽은 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독. 2026.7.30 photo@newspim.com 2026.7.30 photo@newspim.com

문체위원장 이재정 더불어민주당 의원은 "축구는 오랜 기간 국민께 기쁨과 자부심을 안겨주는 스포츠로 사랑받았다. 하지만 최근 감독 선임 과정, 운영 공정성과 투명성에 대한 의혹이 제기되면서 국민적 우려와 비판이 계속되고 있다. 이번 청문회는 축구협회의 문제 점검뿐만 아니라 앞으로 어떤 방식으로 운영되어야 할지 모색하는 자리가 될 것"이라고 청문회 개최 이유를 설명했다.

이날 청문회 증인으로 정몽규 전 축구협회장, 홍명보 전 대표팀 감독을 포함한 15명이 증인으로 채택됐다. 하지만 이임생 전 축구협회 기술총괄이사, 박항서 전 부회장은 최근 각각 캄보디아 나가월드FC 구단, 태국 2부 칸짜나부리 파워 FC 감독으로 이직했다는 이유로 참석하지 않았다. 청문회 시작 전 이 위원장, 조은희 국민의힘 의원이 이에 대한 아쉬움을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 참석해 자리에 앉아 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com

이날 증인으로 참석한 정몽규 전 축구협회장은 임오경 더불어민주당 의원의 "2026 북중미 월드컵에서 16강에 진출했다면 청문회가 열렸을 것이라고 생각하냐"는 질문에 "(16강에 진출했다면) 청문회가 열리지 않았을 것이라 생각한다"고 답했다.

노종면 더불어민주당 의원이 "정 전 회장이 4선 연임에 도전할 때 50억 원 기부를 약속했는데 이를 이행했냐"는 질문에는 몇 번 대답을 회피하던 정 전 회장은 "하지 않았다"고 수긍했다.

정 전 회장은 축구협회장직에서는 물러났지만, 국제축구연맹(FIFA) 상업·마케팅 자문위원회 부위원장, 아시아축구연맹(AFC) 집행위원 및 상설위원회인 회원협회 위원회 부위원장직은 아직 유지 중이다. 이에 대해서는 "회장직에서 사퇴한 마당에, 자리에 연연할 일은 없다. 새롭게 회장이 뽑히고 집행부가 구성되면 결정에 따르겠다"고 답했다.

집 앞 카페에서 본 면접만으로 감독에 선임됐다는 의혹을 받은 홍명보 전 감독은 과정에 대해 "저한테 제안이 왔을 때 정상적인 절차를 거쳤다고 생각했다. 국민께서 '불투명하다'고 생각할 수 있지만, 어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 없다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com 2026.7.30 photo@newspim.com

이어 해외 언론에서 제기된 38억 원 연봉설에 대해서는 "계약 내용에 연봉을 상호 밝히지 않는다는 조항이 있어 밝히기 어렵다. 38억 원보다 훨씬 적다. 돈을 더 달라고 요구한 적이 없다. 협회가 제시한 금액을 상호 협의해 받아들였을 뿐"이라고 답했다.

또 2006 독일 월드컵 당시 지도자 자격증이 없던 홍 전 감독을 위해 축구협회가 예외 규정을 적용하고 '보조 지도자'라는 특례 명목을 부여했다는 의혹도 이날 제기됐다.

홍 전 감독은 "지적이 사실인 것도 있고, 사실이 아닌 것도 있다. 하지만 이런 부분들이 국민께 비춰진 점에 대해 송구스럽게 생각한다"고 고개를 숙였다.

한편 이날 청문회에서 최민희 더불어민주당 의원은 김진규 전 코치에게 진위 여부가 제대로 확인되지 않은 영상을 제시하며 "남아공전에서 손흥민 등의 선수들이 선발 출전하지 못한 게 홍 전 감독의 보복이었냐", "그러면 왜 졌냐?"라는 질문을 던졌다.

이에 김 전 코치는 "경기를 하다 보면 여러 상황이 생긴다. 두 선수가 뛰지 않았다고 해서 졌다고 생각하지 않으며, 이기고 진 이유를 이 자리에서 모두 설명하기는 곤란하다"고 설명했다.

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