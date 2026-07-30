SH, 재개발 임대주택 3421가구 청약 접수...저소득 청년·1인가구 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

39㎡ 이하 소형주택 대상...월평균 소득 70% 이하

가점 항목서 나이·가구원 수 항목 삭제

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 재개발 임대주택 3421가구에 대한 입주자 및 예비입주자 모집에 나선다고 30일 밝혔다.

이번에 공급하는 주택은 전용면적 39㎡ 이하 소형주택으로 재개발 철거 세입자에게 우선 공급한 뒤 입주자 퇴거나 계약 취소로 발생한 잔여 주택 1528가구, 예비 입주자 1893가구를 대상으로 한다.

SH 사옥 전경 [사진=SH]

일반공급 입주 자격은 입주자 모집 공고일(7월 30일) 기준으로 서울시에 거주하는 무주택 가구 구성원이다. 가구당 도시 근로자 월평균 소득 70% 이하(1순위 50% 이하, 2순위 70% 이하), 가구 총자산 3억4500만원 이하, 보유 자동차 가액 4542만원 이하여야 한다.

SH는 이번 공고에서 입주자 선정 기준과 공급 절차를 정비했다. 기존 가점 항목에서 신청자 나이와 가구원 수 항목을 삭제하고, 청약저축 납입 횟수와 서울시 거주 기간만 반영한다.

온라인 서류 제출 방식도 도입한다. 인터넷 이용이 어려운 청약자는 이전과 같이 등기우편으로 서류를 제출할 수 있다.

이에 따라 기존 체계에서 상대적으로 불리했던 저소득 청년층과 1인 가구 입주 기회가 확대될 것으로 예상된다. 신청부터 입주까지 기간을 이전 대비 1개월 단축해 신청자의 대기 부담을 줄였다.

청약 신청은 인터넷과 모바일에서 8월 11~14일까지 선순위 대상자 청약 접수, 8월 20일 후순위 접수가 진행된다. 선순위 신청자 수가 공급 가구의 200%를 초과하면 후순위 신청은 받지 않는다.

고령자·장애인 등 인터넷 사용이 어려운 청약자를 위해 8월 12일부터 14일까지 SH 본사 2층 대강당에서 방문 접수도 실시한다.

서류 심사 대상자는 8월 27일, 최종 당첨자는 12월 30일에 발표한다. 입주는 2027년 2월경 가능하다.

단지 배치도와 평면도를 비롯한 신청 일정, 청약 방법 등 자세한 사항은 SH콜센터 또는 홈페이지에서 확인할 수 있다.

krawjp@newspim.com