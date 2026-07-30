[컨콜] LG전자 "관세 전액 환급받아…2분기 이익 3000억원 개선"

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 30일 미국 관세 환급 등으로
- 2분기 일회성 손익 개선 효과 약 3000억이었다고 밝혔다.
- 관세 환급 전액을 2분기에 받았으며
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 올해 2분기 미국 관세 환급 등을 포함한 일회성 손익 개선 효과가 약 3000억원이라고 밝혔다. 관세 환급으로 실적이 개선됐지만 관련 불확실성은 당분간 이어질 것으로 내다봤다.
박원재 LG전자 IR담당 상무는 30일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "미국 대법원의 위법 판결이 내려진 관세와 관련해 정부 지침에 따라 기존 납부액의 환급 절차를 진행했다"며 "2분기에 대상 금액 전액을 환급받았다"고 말했다.
이어 "관세 환급을 포함한 일회성 수익에서 일회성 비용을 차감한 2분기 일회성 손익의 전체 영향은 약 3000억원 수준"이라고 설명했다. 이는 LG전자의 2분기 영업이익 개선에도 영향을 미쳤다.
LG전자는 향후 관세 정책을 둘러싼 불확실성에 대비해 대응력을 높일 계획이다. 박 상무는 "글로벌 생산 네트워크를 활용한 공급망 최적화와 유연한 가격 정책을 통해 외부 변수에 따른 사업 변동성을 최소화하는 구조적 개선을 지속하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com