깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/30)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월30일 글로벌·아시아·ETF 등
- 다양한 섹터별 특징주와 투자 이슈를 전했��다
- AI·에너지·IPO·자동차·헬스케어 등
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월30일 제공한 콘텐츠입니다.
AI 지출 약속 지킨 MS만 웃었다…회수 증명 못한 메타 '수세'
[미국 특징주] J&J, 세일바이오 26억불 인수 옵션 확보
[미국 특징주] L3해리스, 연간 전망 상향 불구 시간 외 1% 하락
[미국 특징주] 에퀴닉스, 매출 전망 부진…주가 3% 하락
[미국 특징주] 로빈후드, 2분기 실적 기대치 상회...주가는 시간 외 1% 하락
[미국 특징주] 치폴레, 연간 전망 상향…시간 외 3% 상승
'하이브리드 양자' 승부수 인플렉션 ① 월가 두 배 랠리 예고, 근거는
[일본 특징주] 주부전력·도쿄전력, 연료비 급등에 실적 타격
[미국 특징주] 스타십 '내열 타일' 균열 논란…"신속 재사용 어렵다"
[유럽 특징주] 루프트한자·에어프랑스-KLM, TAP 지분 인수전 격돌
[유럽 특징주] 르노, 비용 절감에 상반기 영업이익률 전망치 상회
[아시아 특징주] 케펠, 상반기 순이익 59% 급감…"레거시 자산이 발목"
[미국 특징주] 리포메이션, IPO서 2.1억달러 조달…공모가는 밴드 하단
[일본 특징주] 토요타, 5개월 연속 판매 감소 "중동 리스크·중국 부진 겹쳤다"
[미국 특징주] 저지 마이크스, IPO로 10억달러 조달…공모주 청약에 10배 몰려
[중국판 ASML 프로젝트] ①DUV 양산 시작, '진짜 승부'는 지금부터
[홍콩 특징주] 블랙세서미, 스트라이딩 AI와 체화지능 분야 합작
[중국 특징주] 아너, 독일 아리와 손잡고 '세계 최초 영화 제작 AI폰' 개발
[홍콩 특징주] 광모듈 1위 '중제욱창', 30일 홍콩 상장 '올해 최대 IPO'
[홍콩 특징주] '키미 K3' 가중치 공개, 중국 국산 AI 연산 생태계 지원 확대
[ETF 특징주] 유가 오를 때 WTI 선물보다 'USO'가 나은 이유
[ETF 특징주] '총성이 곧 수익률' 1년간 S&P500 두 배 앞지른 WAR
GE 헬스케어 ① 사상 최대 수주 실적에 투자심리 회복
[미국 특징주] 보스턴 사이언티픽, 왓치맨 기기 수요 부진에 연간 이익 전망 하향
[미국 특징주] 퀄컴, BMW 미래차 플랫폼용 칩 공급 계약 따내
[미국 특징주] 마벨, 인도에 2.5억달러 투자…현지 인력도 두 배로
[미국 특징주] 애플, 5년 만에 최고 6월 분기 매출 성장률 기록할 듯
[미국 특징주] 넥스트에라·브룩필드, 켄터키에 1,000억달러 규모 데이터센터 단지 건설
[미국 특징주] 소파이 16% 급락, 사상 최대 실적·매출 전망 상향에도 이익 전망 그대로
[미국 특징주] 도어대시, FAA 인증 획득 후 자체 드론 배송 프로그램 출시