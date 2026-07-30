민주 과방위원들 "국민의힘, 이진숙 의원 과방위 보임 철회해야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 소속 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원들은 30일 방송통신위원장 출신 이진숙 국민의힘 의원의 과방위원 보임을 규탄하며 철회를 촉구했다.

민주당 과방위 위원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "국민의힘이 이진숙 의원을 국회 과방위 위원으로 보임했다"며 "저희는 이 결정을 강력히 규탄하며 즉각적인 철회를 촉구한다"고 밝혔다.

더불어민주당 소속 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원들은 30일 기자회견을 열고 방송통신위원장 출신 이진숙 국민의힘 의원의 과방위원 보임을 규탄하며 철회를 촉구했다.[사진=한준호 의원실]

이들은 "문제의 본질은 간단하다"며 "자격 논란이 해소되지 않은 인물, 국정감사 허위증언 혐의로 과방위가 직접 고발한 피고발인, 그리고 이해충돌 판단을 받은 인물을 과방위원으로 보낸 것"이라고 주장했다.

구체적으로 "이진숙 의원은 업무상 배임 혐의, 공직선거법 위반 혐의, 정치적 중립 의무 위반 논란, 직권남용 및 직무유기 의혹 등 여러 위법 논란의 당사자"라며 "사법 절차의 결과는 존중되어야 하지만 이처럼 중대한 논란이 계속되는 상황에서 국민을 대신해 정부를 감시하고 국가 예산을 심사하는 상임위원으로 보임하는 것은 국민 눈높이에 부합하지 않는다"고 했다.

또 "국회는 과거 이진숙 의원의 국정감사 허위증언 혐의가 중대하다고 판단해 직접 고발했다"며 "그런 피고발인을 다시 과방위원으로 보임한 것은 국회의 판단을 스스로 부정하는 일"이라고 지적했다.

민주당 과방위 위원들은 "국회가 직접 고발한 피고발인을 다시 같은 상임위원회에 배치해서는 안 되고, 자격 논란이 해소되지 않은 인물에게 국민을 대신한 감시와 견제의 권한을 맡겨서도 안 된다"며 "그것이 국회의 원칙이며, 국민의 상식"이라고 강조했다.

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