캠시스·코라스로보틱스, AI 로봇 비전 플랫폼 공동개발

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고객 맞춤형 응용로봇·정밀 제조 자동화 적용 추진

카메라·IMU 센서모듈 개발…물류·서비스로봇으로 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 캠시스와 코라스로보틱스는 고객 맞춤형 응용로봇 시장과 정밀 제조 자동화 분야에 로봇을 적용하기 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

양사는 협동로봇에 인공지능(AI) 기반 카메라 비전 기술과 지능형 영상 알고리즘을 결합한 로봇 비전 플랫폼을 공동 개발하고 사업화를 추진한다.

이번 협약에 따라 캠시스의 광학 설계·카메라모듈 개발·대량생산 역량과 코라스로보틱스의 협동로봇·툴링 시스템·AI 기반 로봇 제어 기술을 결합한다. 이를 기반으로 로봇용 비전 솔루션을 개발하고 고객 맞춤형 응용로봇과 정밀 제조 자동화 시장에서 사업 기회를 발굴할 계획이다.

캠시스 로고. [사진=캠시스]

공동 개발 대상은 휴머노이드와 협동로봇에 적용할 카메라·관성측정장치(IMU) 결합형 비전 센서 모듈과 AI 기반 로봇 비전 플랫폼이다. 양사는 향후 산업용 로봇과 물류 자동화, 서비스로봇, 스마트공장 분야로 적용 범위를 확대할 예정이다.

캠시스는 휴대전화용 카메라모듈을 비롯해 가전과 보안, 드론 분야에 카메라 기반 비전 솔루션을 개발·공급해 왔다. 광학 설계와 초소형 카메라모듈, 영상 품질 최적화, 대량생산 기술을 기반으로 AI와 로봇, 의료기기 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

코라스로보틱스는 협동로봇과 로봇 툴링 시스템, AI 기반 로봇 제어 기술을 개발하고 있다. 회사가 세계 최초라고 소개한 모터 내장형 자동 툴체인저 'KR-MATC'와 시각·언어·행동(VLA) 기반 AI 작업 자동화 기술도 보유하고 있다.

양사는 코라스로보틱스의 자동 툴체인저와 로봇 툴링 시스템, AI 작업 자동화 기술에 캠시스의 카메라모듈과 영상 처리 기술을 접목할 계획이다. 주변 환경을 인식하고 작업 상황에 대응할 수 있는 로봇 비전 플랫폼을 구현한다는 방침이다.

협력 분야는 로봇용 비전 모듈뿐 아니라 ▲AI 비전 알고리즘 ▲스마트 센서 플랫폼 ▲머신비전 ▲국책 연구개발 과제 ▲글로벌 고객 공동 발굴 ▲해외 시장 진출 등이다.

캠시스 관계자는 "모바일 분야에서 축적한 초소형 카메라모듈과 양산 기술을 협동로봇 산업으로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "로봇의 시각 기능을 구현하는 분야에서 사업 기반을 확대하겠다"고 말했다.

코라스로보틱스 관계자는 "캠시스와의 협력을 통해 로봇 비전 플랫폼을 고도화하고 휴머노이드와 산업용 로봇 분야에서 적용 기회를 확대하겠다"고 했다.

dconnect@newspim.com