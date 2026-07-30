지투지바이오·셀트리온, 초고농축 항체 SC 기술협력

AI 핵심 요약beta
- 지투지바이오가 30일 셀트리온과 초고농축 항체 피하주사 제형 플랫폼 기술 협력 업무협약을 체결했다
- 양사는 셀트리온 항체를 이노바이오램프에 적용하는 공동연구와 개발 협력을 추진한다
- 지투지바이오는 장기지속형 DDS 사업을 항체 등 바이오의약품 분야로 확대하고 SC 제형 전환 가능성을 모색한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지투지바이오가 셀트리온과 물질이전계약(MTA)을 포함한 '초고농축 항체 피하주사(SC) 제형 플랫폼 기술 협력' 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
양사는 지투지바이오의 고농축 미립자 플랫폼인 '이노바이오램프(InnoBioLAMP)'에 셀트리온의 항체 물질을 적용할 수 있는지 검토하고 공동연구와 개발 협력 방안을 모색할 예정이다.
이번 협약에는 셀트리온의 물질을 지투지바이오에 이전해 플랫폼 적용 가능성을 확인하는 MTA가 포함됐다. 구체적인 대상 물질과 연구 일정, 비용 분담 방식은 공개되지 않았다.
지투지바이오는 이번 협약을 계기로 기존 장기지속형 주사제 중심의 약물전달시스템(DDS) 사업을 항체 의약품 분야로 확대한다. 기존 미립구 기반 플랫폼 '이노램프(InnoLAMP)'에 이어 초고농축 항체 제형 개발을 위한 이노바이오램프를 처음 공개했다.
회사 측은 이노바이오램프가 항체를 고농도로 담아 기존 정맥주사(IV) 의약품을 피하주사 제형으로 전환하는 데 활용될 수 있다고 설명했다. 다만 실제 제형 전환 여부는 항체별 적용성 검토와 비임상·임상시험 등을 거쳐 확인해야 한다.
지투지바이오는 이노바이오램프를 항체뿐 아니라 이중항체와 항체·약물접합체(ADC), 재조합 단백질 등 바이오의약품 분야에도 적용할 수 있다고 보고 있다.
셀트리온 관계자는 "글로벌 항체의약품 시장에서 환자 편의성을 높이는 SC 제형의 중요성이 커지고 있다"며 "지투지바이오 기술을 활용해 당사 물질의 제형 변경 가능성을 확인하고 협력 범위를 확대하기를 기대한다"고 말했다.
이희용 지투지바이오 대표는 "당사의 약물전달 플랫폼은 같은 시스템에서 장기지속형 미립구 생산 공정과 초고농축 항체 생산을 수행할 수 있도록 개발됐다"며 "셀트리온과의 협력을 통해 물질 적용 가능성을 검토하고 공동연구와 사업화로 이어질 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com