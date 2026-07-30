KB국민카드, 펜타포트 락 페스티벌에 휴식·체험 결합 공간 운영

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 30일 인천펜타포트 락페스티벌에서 라운지를 운영했다
- 2층 구조 휴게공간과 관람석을 마련하고 게임·포토부스 등 이벤트를 진행했다
- 브랜드 'ALL·YOU·NEED' 체험공간을 통해 음료·간식·사은품을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민카드가 '2026 인천펜타포트 락 페스티벌 with KB국민카드' 현장에서 관람객들의 편의를 높이기 위한 'KB국민카드 라운지'를 운영한다고 30일 밝혔다.
올해 라운지는 KB국민카드의 신규 상품 브랜드 체계인 'ALL·YOU·NEED'를 공간 전반에 적용하여 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 연출했다. 단순한 휴식 공간을 넘어 브랜드 체험과 휴식을 동시에 진행할 수 있도록 조성한 것이 특징이다.
KB국민카드는 현장에 2층 구조의 휴게 라운지와 계단형 관람석을 마련한다. KB Pay 이용 고객은 사전 예약을 통해 라운지를 이용할 수 있으며, 방문객에게는 음료와 간식 등이 지급될 예정이다.
휴게 라운지 측면에는 관람객이 참여할 수 있는 '풍선 터트리기' 이벤트 부스를 마련했다. 정해진 시간 동안 펌프를 조작해 풍선을 터트리는 게임을 진행하며, 참가자에게는 별도의 기념품을 제공한다.
이와 함께 페스티벌에서의 순간을 기록할 수 있는 'KB국민카드 포토부스'를 운영하며 'ALL·YOU·NEED' 홍보부스에서는 대표 카드 상품을 활용한 '카드 매칭 룰렛' 이벤트를 진행해 참여 고객에게 사은품을 지급할 예정이다.
KB국민카드 관계자는 "이번 라운지는 공연 관람과 휴식 시간이 모두 즐거운 경험이 될 수 있도록 여러 프로그램으로 구성했다"며 "마련된 공간에서 편안히 쉬면서 페스티벌을 즐기길 바란다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com