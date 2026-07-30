현대카드, '던전앤파이터' 한정판 플레이트 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 30일 던전앤파이터 테마 한정판 카드를 출시했다
- 넥슨 현대카드 에디션2 플레이트 2종을 30일부터 9월17일까지 한정 발급한다
- 카드 이용·던전 클리어 조건 충족 시 포인트와 게임 아이템을 9월30일까지 순차 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대카드가 '넥슨 현대카드 Edition2 넥슨팩'의 한정판 플레이트를 선보인다고 30일 밝혔다.
이번 한정판 플레이트는 넥슨의 온라인 액션 게임 '던전앤파이터'를 모티브로 제작됐다.
플레이트는 총 2종으로 구성됐다. 던전앤파이터의 제10사도 캐릭터 '미카엘라'를 재해석한 '코지(Cozy)'와 미카엘라의 원화에 홀로그램 효과를 더한 '퓨리(Fury)'로 출시된다. 해당 플레이트 2종은 7월 30일부터 9월 17일까지 한정 발급받을 수 있다.
현대카드는 이번 한정판 플레이트 출시를 기념해 이용 고객 대상 프로모션을 함께 진행한다. 카드 이용 금액 5만원을 달성하면 5만 '넥슨 현대카드 포인트2'를 지급한다. 여기에 25만원을 추가 사용해 총 30만원을 결제하고 게임 내 적정 레벨 던전을 10회 클리어할 경우, 15만 포인트와 함께 10만원 상당의 게임 아이템을 추가로 제공한다.
지급되는 아이템은 ▲고대의 황금 증폭서 ▲+10장비 증폭권 ▲클론 레어 아바타 풀세트 상자 ▲찬란한 엠블렘 풀세트 상자 ▲프리미엄 플래티넘 엠블렘 선택 상자 등이다. 프로모션 신청은 7월 30일부터 9월 17일까지 가능하며, 카드 이용 실적은 9월 24일까지 달성해야 한다. 혜택은 9월 30일까지 순차 지급될 예정이다.
eoyn2@newspim.com