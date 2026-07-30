카카오페이손보, 펫보험 출시 4개월 만에 계약 1만건 돌파

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이손해보험이 30일 펫보험 출시 4개월 만에 누적 계약 1만건을 돌파했다고 밝혔다.
- 가입 연령은 0~3세가 대부분이었고 수술·입원형 보장이 인기였으며 평균 보험금은 30만8408원, 최고 340만원이었다.
- 강아지·소형견 비중이 높고 실종 공유 서비스도 제공하며 연간 4000만원 한도 내 수술·검사·입통원비를 보장한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이손해보험 펫보험이 출시 4개월 만에 누적 계약 1만 건을 넘어섰다고 30일 밝혔다.
카카오페이손해보험이 가입 데이터를 분석한 결과 반려동물 연령별 가입 비율은 0세가 39%로 가장 높았으며 ▲1세 23% ▲2세 20% ▲3세 18% 순으로 집계됐다.
보장 유형별로는 ▲수술입원형 ▲수술입통원형 ▲수술당일형 순으로 선택률이 높았다. 보험금 수령자의 평균 지급액은 30만8408원이었으며 최고 지급 사례는 간문맥단락증 치료비로 지급된 약 340만원이었다. 수술이나 입원 등 고액 의료비 발생 위험에 사전 대비하려는 소비 경향이 반영된 결과로 풀이된다.
반려동물 종별로는 강아지가 전체의 80%, 고양이가 20%를 차지했다. 강아지 중에서는 말티푸가 28%로 가장 많았고 비숑 프리제·10kg 이하 믹스견·포메라니안·말티즈가 뒤를 이었다. 상위 가입 견종 대다수가 슬개골 탈구 등 정형외과 수술 수요가 높은 소형견에 집중됐다. 고양이는 코리안 숏헤어(42%)와 브리티시 숏헤어(17%) 순으로 가입 비중이 높았다.
카카오페이손해보험은 지난 3월 해당 상품을 선보였다. 수술 당일 의료비를 최대 500만원, 연간 최대 4000만원 한도로 보장하며 수술비와 더불어 MRI·CT 검사비, 입·통원비 등 주요 의료비를 보장한다.
연간 보장 한도 내에서 청구 횟수 제한이 없는 점이 특징이다. 30세 보호자가 1세 말티즈를 기준으로 가입할 경우 월 보험료는 수술당일형 및 수술입원형 기준 7000원대, 통원 치료가 포함된 수술입통원형은 3만원대로 설정된다.
이와 함께 반려동물 실종 시 위치 정보를 기반으로 인근 이용자와 상황을 공유하는 '같이찾개' 서비스를 제공하고 있다. 카카오 플랫폼을 연동해 실종 정보를 빠르게 공유함으로써 발견을 돕는다.
장영근 카카오페이손해보험 대표는 "가입 연령이 0~3세로 제한되어 있음에도 4개월 만에 1만 건을 달성한 것은 실질적인 보장 수요가 반영된 결과"라며 "앞으로도 이용 환경에 맞춘 보장과 서비스를 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com