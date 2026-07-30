BC카드, 여름 휴가철 맞아 전국 6개 워터파크 최대 55% 할인

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 30일 전국 워터파크 할인 행사를 발표했다.
- 8월31일까지 6개 워터파크서 BC카드로 최대 55% 할인했다.
- BC카드는 휴가철 레저비 부담 완화와 생활혜택 확대를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = BC카드가 여름 휴가철을 맞아 전국 주요 워터파크 이용료를 할인하는 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 행사는 오는 8월 31일까지 BC 개인 신용 및 체크카드 고객을 대상으로 운영되며, 전국 6개 인기 워터파크에서 온라인 예매와 현장 결제 할인 등 다양한 혜택을 제공한다.
대상 시설은 ▲에버랜드 캐리비안베이 ▲휘닉스 파크 블루캐니언 ▲소노호텔앤리조트 오션월드·인피니티풀 ▲하이원 워터월드 ▲웰리힐리파크 워터플래닛 ▲모나용평 용평워터파크 등 6곳이다.
에버랜드 캐리비안베이는 오는 8월 17일까지 홈페이지 및 앱의 스마트 예약을 이용할 경우 최대 45% 할인 혜택을 제공한다. 프로모션 기간 동안 본인과 동반 3인까지 할인이 적용된다.
휘닉스 블루캐니언은 8월 31일까지 현장 결제 시 본인 한정 1일 1회 2만원 특가 프로모션을 진행하며 최대 35%의 상시 현장 할인도 함께 제공한다. 소노호텔앤리조트 오션월드는 주중 30%, 주말 20% 할인 혜택을 제공하며, 쏠비치 진도와 남해 내 인피니티풀은 상시 30% 할인이 적용된다.
하이원 워터월드는 온라인 사전 예매 시 기간에 따라 최대 55% 할인을 제공하며, 현장 결제 시에도 주중 30%, 주말 20%를 할인한다. 웰리힐리파크 워터플래닛은 공식 홈페이지 예매 시 최대 50%, 현장 결제 시 주중 30%와 주말 20%의 할인율을 적용한다. 모나용평 용평워터파크는 시즌별로 최대 40%의 할인 혜택을 마련했다.
김호정 BC카드 상무는 "휴가철을 맞아 고객들의 레저 비용 부담을 줄일 수 있도록 주요 워터파크 제휴 할인을 마련했다"며 "앞으로도 라이프스타일에 맞춘 생활 밀착형 혜택을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com