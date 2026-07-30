정점식 "이미 여권에 '李대통령 연임' 이야기 파다…직접 없다고 선언하라"

"조정식 발언, 개인 말실수로 보기 어려워"

"연임 없다 선언 안 하면 논란 계속될 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 조정식 국회의장의 현직 대통령 연임 개헌 발언 논란과 관련해 "이미 여권에는 '연임' 이야기가 파다하게 퍼져 있다"며 "대통령이 직접 연임은 없다고 선언하라" 주장했다.

정 원내대표는 30일 국회에서 열린 최고위원회의 모두발언에서 "연임 개헌 논란은 단순히 조정식 의장 개인의 말실수로 보기 어렵다"며 "이번 사태에 대한 조정식 의장과 청와대의 해명이 어딘가 수상하다"고 밝혔다.

그는 "현직 대통령의 연임을 위한 개헌이 가능하냐는 질문에 대한 정상적인 답변은 '연임이 웬 말이냐', '연임이라니 잠꼬대 같은 소리다'라는 것"이라며 "이것이 이재명 대통령 연임 시도에 대한 대다수 국민들의 반응이기도 하다"고 말했다.

정 원내대표는 청와대가 "현실적으로 불가능하다"고 해명하고, 조 의장이 "헌법 128조 2항의 내용은 존중돼야 한다"고 밝힌 데 대해 "마치 하고 싶지만 할 수 없다, 또는 할 수 있으면 하고 싶다는 뉘앙스로 들린다"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 30일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.30 mironj19@newspim.com

이어 "이미 여권에는 '연임' 이야기가 파다하게 퍼져 있다"며 "작년 국감에서 조원철 법제처장은 '결국 국민이 결단해야 할 문제'라고 말했다. 조정식 의장과 사실상 똑같은 주장"이라고 했다.

또 "김민석 전 총리는 신용한 충북지사를 만나 '현재까지는 법적으로 대통령 연임이 안 된다'고 말했다고 한다"며 "유시민 작가도 매불쇼에서 '이재명 대통령의 연임은 헌법적으로 불가능하다'고 하면서도 뉴이재명 세력이 마치 가능한 것처럼 전제를 두고 그것을 문재인, 유시민, 김어준 등이 가로막고 있다는 식의 언사를 공유한다고 말한 바 있다"고 언급했다.

정 원내대표는 "아니 땐 굴뚝에 연기 나겠는가"라며 "'연임'이라는 연기가 계속 흘러나오는 것은 이재명 대통령 심중에 연임하고 싶은 마음이 굴뚝 같기 때문"이라고 주장했다.

그러면서 "제 말이 틀렸는가. 그렇다면 이재명 대통령 스스로 '연임은 없다'고 선언하라"며 "그것만이 이 논란에 종지부를 찍는 길"이라고 강조했다.

정 원내대표는 "대통령 본인의 입으로 '연임은 없다'고 선언하지 않으면 논란은 계속될 것"이라고 덧붙였다.

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