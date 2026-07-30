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320억불 유입에도 멈춘 루피화 강세...중동 긴장 재고조에 印 재정 우려 심화

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  • 인도 정부가 6월 달러-루피 스와프로 320억달러를 유치했지만 루피화 가치는 약세 방어 수준에 그치고 있다.
  • 중동 긴장 장기화로 유가가 상승하며 인도의 경상수지와 재정, 인플레이션 부담이 커지고 있다.
  • 인도 재무부와 RBI는 대외 불확실성 속에서도 성장률 6.6%와 금리 동결을 전망하며 대응 전략 재정립을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

규제 완화·세금 면제 승부수…달러 유치 계획은 '순조'
호재 삼킨 중동 리스크…RBI, 루피화 폭락 막으려 달러 매도까지
원유 80% 수입하는 인도…재무부·RBI "재정·성장 하방 위험 공존" 지적

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 당국이 외화보유고를 지키고 루피화 환율 안정을 위해 팔을 걷어붙이며 막대한 글로벌 자금을 유치하는 데 성공했지만, 정작 루피화 가치는 뚜렷한 반등 조짐을 보이지 않고 있다. 최근 중동 지역 긴장 재고조 여파로 유가가 또다시 상승하면서 대규모 자금 유입이라는 초대형 호재를 완전히 상쇄, 인도 경제, 특히 재정 부담에 대한 우려가 커졌다.

◆ 파격적인 '달러 스와프', 320억 달러 수혈했지만...

29일(현지 시각) 블룸버그 통신에 따르면, 산제이 말호트라 인도 중앙은행(RBI) 총재는 인도의 글로벌 자금 유입 증대 계획이 순조롭게 진행되고 있다며, "현재까지 발표된 여러 조치들에 힘입어 시중 은행들이 320억 달러(약 46조 원)를 확보했다"고 밝혔다.

인도 정부는 루피화 가치가 사상 최저치까지 급락하자 지난 6월 초 해외 거주 인도인(NRI) 외화예금과 은행의 해외 차입에 대해 '달러-루피 스와프' 창구를 개설하며, 환헤지 수수료로 NRI 외화예금에는 '제로(0%)', 해외 차입금에는 1.5% 내외의 파격적인 우대 요율을 적용하기로 했다.

특히, 외화예금에 대한 금리 상한선을 없애고, 외화예금을 담보로 한 대출 실행도 허락하며 인도로의 달러 유입을 촉진하겠다는 의지를 명확히 했다.

달러 유입의 또 다른 축은 '채권 시장 개방 확대'였다. 인도 재무부는 외국인 투자자를 끌어들이기 위해 외국인이 채권 보유로 얻은 이자에 대한 이자소득 원천징수세와 채권 매매 차익에 대한 자본이득세(양도소득세)를 전면 면제하는 파격적인 카드를 꺼내 들었다. 이에 발맞춰 RBI 역시 외국인이 한도 제한 없이 무제한으로 매입할 수 있는 전면개방경로(FAR) 적용 채권 범위를 대폭 확대했다.

이론적으로는 강력한 정책들로 유입된 320억 달러라는 거대 자본이 루피화 가치를 빠르게 끌어올려야 한다. 그러나 현재 외환시장에서 루피화는 강세 전환보다 약세 압력을 방어하는 데 급급한 모양새를 보이고 있다.

블룸버그가 인용한 차트에 따르면, RBI가 NRI 외화예금 관련 조치를 발표한 뒤 현재까지 루피화 가치는 5월의 사상 최저치에서 최대 3%까지 반등했다. 지난 2013년의 테이퍼 탠트럼 당시 비슷한 조치를 취한 뒤 첫 37일 동안 10% 이상 급등했던 것과 비교하면 다소 미온적인 반응이다.

전문가들은 중동 긴장의 교착 상태가 루피화 강세를 가로막는 치명적인 요인이 되고 있다고 지적한다. 미국과 이란 간 적대 행위가 재고조되어 루피화를 압박하면서 RBI의 노력을 무색하게 했고, RBI는 최근 거래에서 루피화를 지지하기 위해 달러를 매도하기까지 한 것으로 알려졌다.

바클레이즈(Barclays Bank Plc)의 레몬 장(Lemon Zhang)을 비롯한 전략가들은 보고서에서 "루피화는 여전히 국제 유가에 민감하게 반응하고 있는 반면, (RBI의) 외화예금 유치 드라이브는 외환시장에 직접적인 영향을 미치지 못하기 때문에 루피화에 '미미한 지지력'을 제공하는 데 그치고 있다"며 위안화 매수·루피화 매도(long Chinese yuan-rupee) 포지션을 유지한다고 밝혔다.

[로이터=뉴스핌] 인도 중앙은행(RBI)과 루피화 로고

◆ 중동 위기 장기화→고유가 지속→인도 재정 및 경상수지 타격

인도는 에너지 수요의 80% 이상을 수입에 의존하는 고질적인 원유 순수입국이다. 국제 유가가 높은 수준을 유지하거나 꿈틀거릴 때마다 인도의 수입 비용은 기하급수적으로 늘어나고, 이는 곧바로 경상수지 적자 확대로 이어진다.

또한, 유가 상승에 따른 수입 물가 상승은 인도 국내 인플레이션을 자극하고, 정부의 보조금 부담을 키워 국가 재정 건전성까지 위협할 수 있다.

인도 재무부는 전날 발표한 7월 월간 보고서에서 "중동 지역의 장기적인 교착 상태와 유가 상승이 인도의 재정 및 경상수지에 압박 요인으로 작용할 수 있다"고 밝혔다.

지난 10년간의 구조 개혁과 인프라 투자 덕분에 국가 경제 성장은 여전히 ​​견고하다면서도, "걸프 지역의 지속적인 갈등으로 인해 인플레이션, 재정 및 경상수지 적자에 대한 상승 위험과 성장에 대한 하방 위험이 여전히 존재한다"고 지적했다.

재무부는 이어 "대외적 난제가 완화될 기미를 보이지 않고 불확실성이 커지는 상황에서, 국가가 전략적 영향력을 확보하기 위해서는 글로벌 과제에 대한 대응 방식을 재정립해야 할 것"이라고 덧붙였다.

한편, RBI는 이달 초 보고서에서 이란 전쟁과 평년에 못 미친 몬순(우기) 강우량이 경제 전망에 위험 요인이 될 수 있다고 밝혔다.

현 회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 성장률을 6.6%로 전망한 RBI는 8월 5일 정책 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상된다.

hongwoori84@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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