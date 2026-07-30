대신증권, 해외주식 잔고화면 개편…매입환율·원화 평가금액 제공

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 30일 해외주식 잔고화면을 개편했다.
- 환차손익과 매입환율, 원화 환산 잔고평가금액을 추가했다.
- 세금 계산과 투자성과 분석 편의성을 높였다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 30일 투자자 편의성 확대를 위해 해외주식 잔고화면을 개편하고 환차손익과 매입환율을 확인할 수 있는 기능을 추가했다고 밝혔다.
대신증권에 따르면 이번 개편으로 해외주식을 매수할 때 적용된 환율과 현재 환율의 차이로 발생한 손익을 잔고화면에서 바로 확인할 수 있게 됐다. 보유 중인 해외주식의 현재 가치를 원화로 환산한 잔고평가금액도 함께 제공한다.
대신증권은 해외주식 양도소득세가 원화 기준 손익을 바탕으로 산정되는 만큼 환차손익과 매입환율 정보가 세금 계산과 투자성과 분석에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
해당 기능은 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS), 웹트레이딩시스템(WTS)의 해외주식 잔고화면에서 이용할 수 있다.
지창성 대신증권 IT솔루션부장은 "해외주식 투자에서 환율은 주가만큼 중요한 수익률 변수"라며 "투자자가 환율 변동에 따른 손익을 쉽게 확인하고 보다 효율적으로 자산을 관리할 수 있도록 서비스를 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com