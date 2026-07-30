송영길 "남은 열흘 호남 골목 걸을 것…쓰러져가는 민주당 일으켜 세우겠다"

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"'위기의 민주당' 김대중 정신으로 버팀목 될 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 송영길 더불어민주당 당 대표 후보자가 30일 "지금 민주당은 위기"라며 "김대중 정신으로 민주당의 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.

송 후보는 이날 자신의 페이스북에서 전남 신안에 있는 고(故) 김대중 전 대통령 생가를 찾아 참배하고 자신의 지역구인 인천 연수에서 가져온 지팡이를 생가 앞에 올렸다고 했다.

[사진=송영길 후보 페이스북]

송 후보는 "1971년 사고 이후 지팡이는 대통령님의 다리가 되었다"며 "그 지팡이에 몸을 의지한 채 독재와 싸웠고, 사형선고를 견뎠고, 정권교체와 IMF 극복을 이루셨다"고 했다.

이어 노무현 전 대통령의 대선 승리로 정권재창출이 이뤄졌다는 점을 들어 "김대중 대통령님은 성공한 대통령이었다"며 "개혁은 지킬 때 완성되고, 정권은 이어질 때 역사가 된다"고 강조했다.

또 "지팡이는 앞에 나서지 않는다. 쓰러지려는 몸을 묵묵히 붙들 뿐"이라며 "그러나 지팡이 없이는 한 걸음도 나아갈 수 없다"고 설명했다.

그는 "민주당이 위기인데, 김대중 대통령이라면 어떻게 했을까"라며 "이제 내가 지팡이와 같은 버팀목이 되겠다"고 했다.

그러면서 "쓰러지려는 민주당을 일으켜 세우는 민주당의 지팡이. 지친 당원이 기댈 수 있는 당원의 지팡이. 국민의 눈물을 닦는 국민의 지팡이"라며 "앞에 서서 큰소리치는 대표가 아니라 뒤에서 묵묵히 받치는 대표. 그것이 내가 배운 김대중의 정치"라고 했다.

이어 "김대중의 성공 방정식, 송영길이 잇겠다"며 "이재명 정부를 반드시 성공시키고, 정권재창출로 개혁의 완성을 이루겠다"고 했다.

또 "남은 열흘 호남에 모든 것을 걸겠다"며 "연설회와 토론회가 있는 날을 빼고 빠짐없이 호남의 골목과 시장을 걷겠다"고 강조했다.

chogiza@newspim.com