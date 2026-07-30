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신축 오피스 쏟아진 도심…서울 공실률 5년만에 5.8%로 껑충

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AI 핵심 요약

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  • 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 30일 서울 A급 오피스 2분기 공실률이 5.8%로 2021년 이후 최고치라고 밝혔다.
  • 도심권은 신축 대형 오피스 공급으로 공실이 늘었지만 강남·여의도는 IT·금융사 수요로 상대적으로 낮은 공실률을 유지했다.
  • 고물가 등 불확실성 속에서도 디지털 전환을 뒷받침하는 고사양 오피스 선호와 권역별 수요 차별화가 계속될 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

G1서울·르네스퀘어 준공에
도심권 공실률 9.0%까지 올라
2분기 임대료는 1.3% 상승
강남·여의도는 3%대 유지

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 A급 오피스 공실률이 도심권 대형 신축 건물의 공급 영향으로 2021년 3분기 이후 가장 높은 수준까지 올랐다. 임대료 상승세가 이어지고 기존 빌딩에서는 빈 사무실이 줄면서 권역과 자산별로 엇갈린 흐름이 나타났다.

구로 지타워 전경 [사진=쿠시먼앤드웨이크필드(C&W) 코리아]

30일 쿠시먼앤드웨이크필드(C&W) 코리아는 '2026년 2분기 서울 오피스 시장 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

지난 분기 서울 A급 오피스 빌딩의 평균 공실률은 5.8%로 전 분기보다 1.8%포인트(p) 상승했다. 2021년 3분기 이후 약 5년 만에 가장 높은 수준이다.

공실률이 올랐지만 임대료는 전 분기보다 1.3%, 지난해 같은 기간보다 5.0% 올랐다. 대형 신축 오피스 공급으로 빈 공간이 일시적으로 늘어난 가운데 우량 건물을 찾는 임차 수요는 유지된 것으로 분석됐다.

도심권역(CBD) 공실률은 9.0%로 전 분기보다 3.3%p 뛰었다. 공평 15·16지구에 들어선 G1서울과 을지로3가 제6지구의 르네스퀘어가 준공되면서 대규모 신규 공실이 한꺼번에 시장에 반영된 영향이다.

신축 건물과 달리 기존 오피스에서는 빈 공간이 줄었다. 아이큐비아가 파인에비뉴 A동과 임대차계약을 체결했고 LG생활건강과 한국재정정보원은 서울시티타워에서 사용 면적을 늘리기로 했다.

강남권역(GBD)에서 도심권역으로 자리를 옮기는 이례적인 사례도 나타났다. 메트라이프생명은 G1서울의 약 4000평을 사용할 예정이며 롯데렌탈도 선릉 KT타워에서 NH농협타워로 이전을 준비하고 있다.

올해 4분기에는 을지로3가 제12지구의 이을타워도 준공될 예정이다. 추가 공급을 고려하면 도심권 공실률이 연말까지 현재 수준을 유지할 전망이다.

강남권역의 공실률은 3.1%로 전 분기보다 0.6%p 올랐다. 메트라이프생명과 롯데렌탈의 권역 이탈이 확정되면서 공실률이 소폭 상승했지만 서울 3대 업무권역 중에서는 가장 낮은 수준을 유지했다.

인공지능(AI) 챗봇 '클로드'를 개발한 미국 기업 앤트로픽이 한국 오피스로 강남 센터필드를 선택한 점도 주목됐다. 글로벌 정보기술 기업의 입주가 이어지면서 강남권이 정보기술·테크기업 집적지로서의 입지를 강화하는 모습이다.

김수경 C&W코리아 리서치팀장은 "고유가·고물가 등 거시경제의 불확실성에도 한국 상업용 부동산 시장은 견고한 회복 탄력성을 보여주고 있다"며 "단순한 업무 공간을 넘어 기업의 디지털 전환을 뒷받침할 수 있는 고사양 오피스에 대한 선호도가 더욱 뚜렷해질 것"이라고 말했다.

여의도권역(YBD) 공실률은 전 분기보다 0.5%p 상승한 3.7%로 집계됐다. 공실률은 소폭 높아졌지만 금융업계의 사무실 이전과 면적 확대가 이어지며 권역의 특성이 유지됐다.

우리투자증권은 원센티널에서 사무공간을 확대할 계획이다. 한국무역보험공사는 Three IFC로 이전을 준비하고 있다. 김 팀장은 "도심권의 대규모 신규 공급과 강남권의 정보기술 기업 유입, 여의도권의 금융사 수요가 맞물리면서 권역별 차별화가 이어질 것"이라고 내다봤다.

chulsoofriend@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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