쿠팡로지스틱스, 쿨링포그 전국 확대…피부온도 3도 낮춰

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개방형 작업공간 열대 환경 개선…배송기사 건강관리 강화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)가 에어컨 설치가 어려운 배송캠프 등 개방형 작업공간에 '쿨링포그'를 전국적으로 확대 설치한다고 30일 밝혔다.

쿨링포그는 미세한 물입자를 분사해 주변 온도를 낮추는 시설이다. 약 7마이크로미터(μm) 이하 크기의 물입자가 공기 중에서 빠르게 증발하며 주변의 열을 흡수하는 방식으로 작동한다.

홍용준 CLS 대표이사가 경기 남양주2캠프의 차폐식 대형 냉방 구역을 점검하고 있는 모습. [사진=쿠팡로지스틱스]

CLS가 가동 전후 안면부 피부 표면 온도를 열화상 카메라로 측정한 결과, 피부 표면 온도가 3도 이상 낮아지는 것으로 나타났다.

CLS는 지난해 업계 최초로 냉기 유출 방지커튼과 천장형 에어컨을 결합한 '차폐식 대형 냉방 구역'을 전국 서브허브(택배분류터미널) 등에 설치했다. 이번 쿨링포그 확대는 이에 더한 조치다.

각 배송캠프 작업 특성에 맞춘 설치를 진행 중이다. 지붕이 직사광선에 노출된 캠프의 경우 지붕 표면 온도를 낮추기 위해 지붕에도 쿨링포그를 설치하는 테스트를 진행하고 있다.

대전에서 배송업무를 하는 한 퀵플렉서는 "대형 선풍기만으로는 더위를 식히기 어려운 날이 많은데 쿨링포그가 가동되니 확실히 시원하다"며 "상차 전후에도 더위를 덜 수 있어 큰 도움이 된다"고 말했다.

CLS는 KMI한국의학연구소와 업무 협약을 맺고 배송기사들을 대상으로 건강검진과 맞춤형 건강관리 프로그램을 운영하고 있다. 지난 6월에는 전문 의료진이 배송캠프를 방문해 온열질환 예방방법 상담과 건강검진 예약을 독려하는 캠페인을 진행했다.

kji01@newspim.com